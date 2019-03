La Crida inicia una consulta sobre el 28-A: només es presentarà si "altres partits" accepten una aliança sobiranista

La Crida Nacional per la República inicia una consulta interna als socis fins dimarts que ve per decidir si es presenta a les eleccions generals del 28 d'abril. Però amb condicionants: aquest divendres a les vuit del vespre ha fet públiques dues preguntes que deixen un escenari obert. La primera qüestió és si la Crida ha de promoure una candidatura "tant unitària com sigui possible de cara el 28 d'abril entre formacions independentistes i sobiranistes partidàries del dret a l'autodeterminació? I la segona, "si altres organitzacions polítiques acceptessin la confluència electoral, veuries bé la que al Crida participés com a tal en les eleccions del 28 d'abril?".

En cas que els associats responguessin afirmativament aquestes preguntes i la Crida concorregués a les eleccions s'organitzarien primàries per seleccionar les persones candidates.

Tanmateix, la clau de la pregunta és què significa una candidatura "tant unitària com sigui possible". Esquerra ja ha descartat una candidatura conjunta i la CUP ha iniciat el seu propi procés per decidir si es presenta per primer cop a les eleccions generals. El PDECat és l'únic disposat ara buscar l'encaix amb l'organització. Si només el PDECat és partidari de concórrer conjuntament a les eleccions, es donaran per complertes les condicions? Ara per ara és una incògnita, però veus amb pes dins l'organització creuen que la Crida s'ha de "reservar" per més endavant i treballar perquè hi hagi unitat. Presentar-se a les eleccions amb el PDECat posaria en dificultats, per exemple, a l'alcalde d'ERC de Montblanc, Pep Andreu, que és membre de la direcció i es presentarà als comicis amb els republicans.

S'intensifiquen els contactes

Tanmateix, que la Crida jugui o no com a organització (això depèn de la consulta), això no exclou que hi hagi membres de l'organització que s'incorporin en una candidatura electoral formada pel PDECat i el grup de JxCat (la direcció del qual també és a la Crida), que ja fa dies que negocien la fórmula per presentar-se a les eleccions generals. Aquesta tarda el president del PDECat, David Bonvehí, i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, han visitat Jordi Sànchez a Soto del Real. El president del grup parlamentari de JxCat i també de la Crida, malgrat ser a la presó, està implicat en les negociacions i, de fet, és un dels noms per liderar la llista si aconsegueixen tancar un acord.

La negociació es basa, doncs, en acordar què anar a fer a Madrid i trobar un encaix que blindi una mateixa fórmula electoral pel 28-A, les municipals i les eleccions europees en què hi siguin representades totes les sensibilitats.



L’expresident, exiliat a Waterloo, que diverses veus reclamen que sigui el cap de llista a les eleccions europees, havia traslladat pressa al PDECat per tancar un acord ja aquest cap de setmana, fins i tot s’havia previst un acte per diumenge per escenificar el pacte de totes les sensibilitats. Això, però, no ha estat possible: els negociadors es donen marge, almenys, fins dimarts dia 5 de març, quan es coneixerà el resultat de la consulta interna de la Crida, tot i que ahir van intentar posar les bases per tancar-lo al més aviat possible. Abans de dimarts, però, l'executiva del PDECat, que es reuneix dilluns, haurà abordat l’última hora de les negociacions per ratificar-les a grans trets. En la darrera reunió, la majoria de l’executiva, de sensibilitats més moderades, va emplaçar Bonvehí a parlar amb tots els actors però no a tancar un acord definitiu, ja que haurà de ser avalat pels membres de la direcció.



Malgrat que els sectors més moderats no descarten el trencament –el diputat Jordi Xuclà ha criticat públicament la Crida–, la majoria de fonts consultades veuen improbable un trencament abans de les municipals. “Els alcaldes i regidors no ens ho perdonarien”, afirma un dels diputats al Congrés. I és un trencament, que s’escenificaria amb un enfrontament entre la Crida i el PDECat amb la marca de JxCat (en té els drets), provocaria una escissió entre aquells amb carnet i partidaris de la Crida i els que es neguen a integrar-s’hi. Just abans dels comicis locals on el PDECat també es presenta amb la marca de Junts per Catalunya.

El ball de noms

Dels actuals diputats del PDECat, no està previst, d’entrada, que repeteixin per centrar-se en les eleccions municipals Toni Postius (candidat per Lleida) i Lourdes Ciuró (candidata per Sabadell). Ferran Bel estaria valorant si retornar al sector privat, mentre que Feliu Guillaumes es presenta a les primàries del partit però serà la darrera legislatura. Sí que es presentaran a les primàries l'actual diputat Sergi Miquel, Míriam Nogueras i, probablement, Jordi Xuclà.



Pel que fa a JxCat hi ha varis noms sobre la taula: s’han plantejat els diputats Eduard Pujol i Gemma Geis per Barcelona i Girona, a més d’Eusebi Campdepadrós per Tarragona. També altres noms que fins ara s’han situat en altres eleccions: Jaume Alonso Cuevillas, que està empadronat a Girona, o la consellera Laura Borràs, que ja va ser una opció per Barcelona. Els altres presos de JxCat, Josep Rull i Jordi Turull, també es podrien incorporar en la candidatura tant el 28-A com a les europees.