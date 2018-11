La Crida obre el període d'esmenes al seu full de ruta per culminar la fundació el 19 de gener

La Crida, l'espai polític que impulsa l'expresident Carles Puigdemont, ha iniciat aquest dimecres el procés participatiu per tal que els seus "fundadors" –és a dir, els adherits que han fet una contribució econòmica de com a mínim deu euros– esmenin les ponències política i organitzativa que es van presentar el 27 d'octubre a Manresa. Segons un correu remès als fundadors de l'espai, a partir d'ara qui ho vulgui pot fer esmenes als dos documents a través d'una plataforma informàtica (Kdius.cat) habilitada fins al 19 de gener, quan es fundarà definitivament la nova organització política. En un comunicat, els organitzadors quantifiquen en 13.000 els fundadors de l'espai polític, 53.000 adherits i uns 800 voluntaris.

Per moderar aquest procés, els impulsors –Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra– han escollit divuit persones que formaran la comissió d'esmenes i s'encarregaran d'incloure a la ponència política i organitzativa les aportacions que rebin més suports durant el procés participatiu. Els integrants, segons un comunicat emès per la Crida, són els següents: la comissió que rebrà les esmenes de la ponència política estarà formada per Jordi Sànchez, pres a Lledoners; la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; el diputat de JxCat Toni Morral; l'exconsellera socialista Marina Geli; l'exdirigent de CDC i exvicepresident de l'ALDE Marc Guerrero; el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell; l'exconseller empresonat Jordi Turull, i l'exmembre del secretariat de l'ANC Jordi Pairó.

Pel que fa a la comissió que s'encarregarà de rebre les esmenes a la ponència organitzativa, estarà formada per les diputades de JxCat Gemma Geis i Anna Geli; el conseller de Territori Damià Calvet; els exmembres de l'ANC Enric Blanes i Nuri Guillaumes; l'exdiputat de Junts pel Sí Germà Bel; l'advocat Josep Jover; l'exdirector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya Agustí Colomines, i el secretari d'administracions locals de la Generalitat, Miquel Àngel Escobar.

També s'ha fet públic el reglament sobre com funcionarà aquest debat, que remarquen que és a través d'aportacions "individuals". Es divideix en tres fases diferents: una de deliberativa, una altra d'esmenes i una altra d'esmenes vives. En la primera, segons el document, es tracta d'obrir debats a través de la plataforma informàtica, sense proposar modificacions concretes al text. "L'objectiu d'aquesta fase és conèixer l'opinió general respecte a cadascun dels punts plantejats en els dos documents", afirma el document.

L'etapa següent, que començarà el 28 de novembre, serà per fer esmenes concretes a la ponència organitzativa i política. La comissió d'esmenes incorporarà en aquests textos les que rebin més suports. El 16 de desembre es presentarà un text final fruit del debat.

Tanmateix, al congrés fundacional del 19 de gener també es debatran totes les aportacions que, malgrat no hagin sigut acceptades, rebin un suport mínim dels fundadors. És la fase d'esmenes vives. En concret, es discutiran al congrés les esmenes que hagin rebut un suport del 3,5% dels fundadors en el debat a través de la web i no generin més del 15% de rebuig.

El debat paral·lel al PDECat

Aquest procés anirà en paral·lel del debat intern al PDECat sobre com encaixar amb la Crida. Més tenint en compte que, tal com va avançar aquest diari, els organitzadors de la Crida s'inclinen per fer un nou partit polític. La direcció està dividida sobre això, ja que recelen que el partit quedi diluït dins el nou espai de Puigdemont i, fins i tot, hi ha sectors que estan disposats a una escissió. El PDECat és l'únic partit que s'ha mostrat disposat a sumar-s'hi, ja que tant ERC com la CUP ho han rebutjat.

Al llarg de les últimes setmanes, el president, David Bonvehí, i la vicepresidenta, Míriam Nogueras, s'han reunit amb els exconsellers del PDECat a la presó de Lledoners per elaborar una proposta d'encaix. Juntament amb Lluís Puig, a l'exili, són les persones que formen la comissió delegada a la qual l'assemblea va encarregar que proposés la fórmula. Abans del gener, aquesta fórmula es presentarà al consell nacional del partit i, seguidament, se sotmetrà a votació dels associats. Aquest cap de setmana passat Bonvehí va reunir-se amb Puigdemont a Waterloo, on van abordar la situació. Tanmateix, no van resoldre-ho.