La Crida planteja endarrerir el congrés constituent al gener

La Crida planteja endarrerir el seu congrés constituent a la segona quinzena de gener. La nova organització que impulsen el president del Govern, Quim Torra; el líder de JxCat, Carles Puigdemont; i el president d'aquest grup parlamentari, Jordi Sànchez, havia de celebrar el congrés el 6 de desembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Però els impulsors de la Crida han demanat ampliar els terminis dels debats previs a aquest congrés.

El nou moviment, que es formarà com a "partit polític", celebra aquest dissabte -coincidint amb el primer aniversari del 27-O- la convenció fundacional al Pavelló Nou Congost de Manresa (Bages). S'hi presentaran les ponències política i organitzativa que donaran el tret de sortida a un procés de participació per debatre els documents i presentar esmenes. El procés culminarà en el congrés constituent del gener.

La intenció de la Crida de constituir-se com a partit ha provocat diverses crítiques al PDeCAT, presidit per David Bonvehí, que no s'ha inscrit com a fundador del nou espai de Torra, Puigdemont i Sànchez. Des de part de la direcció del PDeCAT esperen que, finalment, la Crida es formi com a plataforma, no com a partit. Des de la formació de Bonvehí mantenen que, després que la Crida es fundi oficialment aquest dissabte, la comissió delegada del PDeCAT que integren el propi Bonvehí, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Lluís Puig, i la vicepresidenta, Míriam Nogueras, analitzi la manera en com s'encaixa amb la Crida.

Els exconsellers del PDECat a la presó i a l'exili han fet arribar una carta als associats del partit animant-los a participar dissabte en la fundació de la Crida a Manresa, impulsada per l'expresident Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, i l'actual cap de l'executiu, Quim Torra. En la missiva, signada per Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig, a la qual ha tingut accés l'ARA, els exconsellers asseguren que en els darrers mesos han fet aportacions en les ponències estratègica i organitzativa de la Crida. Entre altres coses, han demanat que el projecte sigui "compatible" en ser associat del PDECat i que, a més, reconegui espais d'acció política diferenciats en el si de la nova formació. Tot per construir un "moviment transversal", asseguren, que permeti reiterar una "unitat" com la que va succeir en el referèndum de l'1 d'octubre.