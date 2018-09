La Crida presenta demà la seva estratègia per constituir-se com a espai polític

La Crida Nacional per la República, impulsada per l’expresident Carles Puigdemont, presentarà demà, dijous, la seva estratègia per constituir-se com a nou espai polític. Segons fonts coneixedores del projecte consultades per l’ARA, després d’anunciar-se al juliol –just abans del congrés del PDECat–, s’ha treballat en el calendari i s’anunciarà la data de la convenció –probablement per al novembre o el desembre– on la Crida té la intenció de reunir la gent que s’hagi adherit al moviment. En aquesta convenció, afegeixen les mateixes fonts, es preveu escollir les persones que formaran part de la direcció i aprovar una ponència ideològica que tingui l’objectiu, asseguren fonts de la Crida, de “constituir un moviment transversal per la República”.

Malgrat que l’objectiu de la Crida és ser un espai “per sobre” dels partits, ara per ara només el PDECat hi ha donat suport, ja que ni ERC ni la CUP veuen amb bons ulls el moviment. Una de les qüestions, de fet, que tindrà sobre la taula la convenció de finals d’any és si la Crida ha de presentar-se a les eleccions municipals i europees de l’any que ve. Tenint en compte, també, quina serà la seva funció si no aconsegueix la suma de les formacions sobiranistes.

Des de l’estiu, figures de l’entorn de JxCat treballen per definir el projecte, que va engegar Puigdemont juntament amb Jordi Sànchez, ara empresonat a Lledoners, i el president Quim Torra. Segons fonts coneixedores del procés, han sigut els diputats Gemma Geis, Toni Morral o el delegat del Govern a Madrid, Ferrran Mascarell, entre d'altres, els encarregats de redactar els documents que s’han de donar a conèixer demà i que es debatran en el marc de la convenció de finals d’any.