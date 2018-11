La Crida demana preservar la "unitat republicana" en pactes postelectorals a les municipals

La portaveu de la Crida Nacional per la República i diputada de JxCat al Parlament, Gemma Geis, ha fet una crida a "preservar al màxim la unitat republicana als ajuntaments", bé a través de llistes electorals unitàries o mitjançant pactes postelectorals. "Cada elecció és una prova de foc per a l'independentisme, és on ens juguem la nostra manera de ser, i no ens fan por les urnes", ha afirmat en declaracions a Efe.

La també portaveu adjunta de JxCat al Parlament ha demanat no "desaprofitar" l'ocasió de les municipals ni de les europees del mes de maig vinent, encara que ha aclarit que la Crida decidirà a partir del seu primer congrés, al gener, si es presenta amb la seva nova marca a aquesta cita electoral. En tot cas, ha remarcat que els "valors" de la Crida són "la unitat, la transversalitat i la màxima excepcionalitat" i ha dit que han de ser "coherents fins al final" amb aquestes posicions.

Independentment de si la Crida es presenta amb les seves sigles a les municipals, Geis ha emfatitzat la necessitat de treballar candidatures unitàries del sobiranisme, sobretot en localitats "sense alcaldes republicans" o sense candidats capaços de guanyar amb llistes separades. En aquelles localitats en les quals sí que hi hagi alcaldes independentistes, Geis ha apostat per primar "pactes postelectorals" que garanteixin els "blocs independentistes".

Així, ha apuntat que la Crida pot tenir com a missió "treballar, potenciar i impulsar pactes republicans en diferents ajuntaments", perquè el "no al 155" que, segons la seva opinió, va sorgir a les eleccions catalanes del passat 21 de desembre es traslladi també als consistoris. D'aquesta manera, Geis, que va ser número u de la llista de JxCat per Girona el 21-D, ha apel·lat de forma velada ERC a primar acords amb l'espai que representen la Crida, JxCat i el PDECat, abans que tancar acords amb els comuns o altres formacions de l'esquerra no independentistes.

A l'espera del que decideixin els fundadors de la Crida al gener, Geis ha dit que no creu que el moviment es presenti com a tal a les eleccions municipals, deixant així el pes de l'operació al PDECat, que preveu usar la marca genèrica de Junts per Catalunya adaptada al nom de cada municipi. Tanmateix, ha remarcat que la Crida podria fer una excepció a Barcelona, on sí que creu que podrien participar i presentar candidatura, perquè és una ciutat "molt important" que a dia d'avui està en mans de la líder dels comuns, Ada Colau.

De fet, un altre dels portaveus de la Crida, l'exconseller Ferran Mascarell, treballa des de fa mesos en un projecte per a Barcelona i no descarta ser alcaldable d'una llista sobiranista que inclogui el PDECat, i en la qual voldria que hi hagués també l'exconseller pres Joaquim Forn.