La Crida fa la seva primera acció i envolta el TSJC: "La justícia és ara una eina de repressió de l'Estat"

La Crida es va reactivar després de l'empresonament dels Jordis, es va presentar oficialment fa tres setmanes i aquest dissabte al matí ha fet la seva primera acció. Unes 120 persones han envoltat l'edifici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb cartells on s'hi podia llegir 'Fora jutges d'ocupació' o 'Llibertat presos polítics'. L'objectiu era denunciar la "repressió" que exerceix l'estat espanyol sobre l'independentisme i demanar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. "La justícia ara és una eina de repressió de l'Estat", ha explicat un dels membres de La Crida, Àngel Colom, que ha emmarcat l'acció dins els anomenats 'Silencis per la Llibertat': accions no violentes que tindran com a tònica principal restar en silenci durant un quart d'hora. L'acció d'aquest matí ha acabat amb el Cant de la Senyera i els Segadors.

La plataforma ha volgut fer coincidir la seva primera acció just l'endemà que Carles Puigdemont quedés en llibertat. "Volem sumar-nos a la crida que va fer Puigdemont i reclamar la llibertat de tots els presos", ha explicat Colom. Aquesta serà la reivindicació principal de les accions de La Crida, que preveuen fer-ne fins a aconseguir "la implementació de la República". Tot i no voler concretar on seran aquestes accions, des de la Plataforma sí que han explicat que es faran en espais que estan "ocupats" per l'aplicació de l'article 155, ja siguin institucions judicials, policials, econòmiques o militars. Així, Colom sí que ha explicat que tenen previst anar a la Ciutat de la Justícia per denunciar l'actuació del jutjat número 13, el que investiga els preparatius del referèndum.

Sempre, però, en silenci. "L'Estat fa un relat artificiós de violència que ha quedat clarament demostrat que la justícia europea no comparteix. Els que són a la presó no són violents", ha volgut subratllar Colom. "Ho denunciarem fins que aconseguim la implementació de la República", ha anunciat aquest membre de l'actual i de l'antiga Crida. Amb tot, aquest moviment no es vol posicionar sobre com s'ha de desencallar la investidura i deixa en mans de les forces independentistes trobar una solució. Això sí, demanen que es formi un Govern el més aviat possible per posar fi a l'article 155.