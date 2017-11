Crida als partits sobiranistes per fer un front comú per al 21-D: referèndum, llibertat de presos i rebuig al 155

Gairebé dos-cents professionals del món jurídic, polític, cultural, esportiu, artístic i econòmic han impulsat un manifest per tal que les formacions polítiques que es presenten a les eleccions del 21 de desembre assumeixin els següents punts: la derogació de l'article 155 de la Constitució que intervé l'autogovern de Catalunya; la retirada de les accions penals contra dirigents polítics i l'alliberament dels presos; i la celebració d'un referèndum acordat sobre les relacions entre Catalunya i l'Estat.

Entre els 173 signants hi ha exdirigents polítics de partits que van des del PSC a la CUP passant per ERC, el PDECat i la CUP. Destaquen l'exvicepresident de la Generalitat i exlíder d'ERC Josep Lluís Carod Rovira; l'exconseller d'Economia Toni Castells; l'exconseller d'Economia Andreu Mas Collell; l'exdiputada d'ERC Gemma Calvet; l'exsecretària general de Podem Gemma Ubasart; l'exconseller d'ERC Joan Manel Trasserras; l'exdirigent d'ICV Dolors Camats i l'exmembre del PP Josep Curto.

Els promotors han admès que encara no han establert converses amb els partits però han demanat que es comprometin amb aquests punts. Vagin junts o separats, creuen que les formacions catalanistes poden assumir aquest denominador comú.

L'historiador Borja de Riquer ha descrit la situació política actual com un escenari d'"emergència nacional" i ha demanat a les formacions polítiques que assumeixin els principis del manifest. "Quan les lleis dificulten l'exercici d'un dret fonamental, ha d'intervenir la política. Si la política no intervé per modificar el marc és llavors quan es creen els conflictes", ha dit. Ha remarcat que Madrid no ha tingut voluntat de negociar mentre que la Generalitat ha intentat totes les vies legals per poder fer una consulta. La Constitució s'ha plantejat com una "llosa immòbil", s'ha queixat. "Només es pot resoldre la situació en un referèndum acordat", ha dit Borja de Riquer. "Els punts que proposem haurien de ser reflexionats per tots els partits polítics", ha afegit.

Dolors Comas d'Argemir, antropòloga i exdiputada d'ICV, ha destacat l'ampli espectre ideològic que representa el manifest i ha remarcat que es tracta d'un "consens molt ampli" entre persones de diferents àmbits. A banda de la diversitat de sensibilitats polítiques, també hi ha personalitats del món literari, acadèmic, musical o fins i tot esportiu: Maria del Mar Bonet, Raimon, Francesc Parallés, Joan Vintró, Josep Fontana, Jordi Guiu, Isabel Clara Simó o Kilian Jornet.

Carod Rovira ha dit que fins ara no s'ha pogut fer el referèndum amb tots els ets i uts, ja que en el darrer hi va haver la intervenció dels cossos policials. "Hi ha d'haver un retorn a la normalitat democràtica", ha dit l'exvicepresident, recordant que hi ha gent a la presó, altres amb multes milionàries i deixar d'aplicar l'article 155. "Ara el cas català ja té una dimensió europea", ha dit, afegint que el referèndum ha de ser acordat amb les institucions espanyoles i també europees.

Al seu torn, l'exconseller d'Economia Toni Castells ha pres la paraula per reivindicar la importància del manifest i el consens d'aquests punts. Ha dit que les eleccions del 21-D venen marcades per la "involució autonòmica" que va començar amb la retallada de l'Estatut de l'any 2006 i ha acabat amb la suspensió de l'autogovern amb l'article 155.

En el manifest no es fixen terminis però els promotors afirmen que la consulta ha d'incloure la possibilitat d'independència. "Sinó seria una estafa política", ha assegurat l'exconseller Castells, que ha dit que és "absurd" dividir les forces entre els que volen el referèndum i la independència. "El factor internacional és determinant (...) ha de ser l'àrbitre", ha conclòs.