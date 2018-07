La Crida topa amb el PDECat

Carles Puigdemont va aconseguir els seus objectius al congrés del PDECat, però va haver d’assumir un cert grau de desgast per la defenestració pública de Marta Pascal. La incògnita era si aquest era tot el preu que s’havia de pagar per matar el PDECat o n’hi hauria més. L’espectacle lamentable d’ahir al Congrés demostra que sí, que hi ha una part de l’independentisme conservador que es resisteix a subsumir-se en un moviment més ampli de contorns difusos i entregar la bandera del pragmatisme a l’ERC de Junqueras.Aquesta guerra de guerrilles té poques possibilitats d’èxit, però sí que suposa un entrebanc al relat d’una Crida que absorbeix de forma imparable tots els actors de l’independentisme. D’entrada, el PDECat se li ha ennuegat.