Casado, Rivera i Abascal no podran cantar 'El novio de la muerte' aquest any

La confraria del Cristo de la Buena Muerte, de Màlaga, ha enviat una carta a Pablo Casado, Santiago Abascal i Albert Rivera per demanar-los que no assisteixin al trasllat de la imatge religiosa, previst per al dijous Sant. Tots tres partits havien anunciat un desembarcament a Andalusia per a la Setmana Santa, que incloïa la tradicional visita a la cerimònia religiosa malaguenya, on són uns legionaris els que porten la imatge.

Aquesta icònica celebració de Setmana Santa ha deixat imatges de polítics entonant l’himne de la Legió, ‘El novio de la Muerte’, amb polèmica inclosa, com l’any passat, quan una delegació de ministres del govern de Mariano Rajoy, encapçalats per la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, van assistir a la celebració.

En la carta, la confraria demana als candidat que no converteixen en acte electoral el fet, i els sol·licita directament que no hi vagin, segons ha avançat el ‘Diario Sur’. Tots tres partits han acceptat la petició i no hi assistiran, tot i que alguns, com Ciutadans, han justificat que hi volien fer una visita a títol personal i no com a acte de campanya.