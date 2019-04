Crítics d'EUiA creen un comitè de coordinació per forçar la sortida de Nuet

Membres crítics d'EUiA han creat un comitè de coordinació que vol pressionar perquè Joan Josep Nuet, coordinador de la formació i número 4 d'ERC en les eleccions generals, surti de l'organització. Els participants d'aquest nou comitè es queixen que al consell nacional del passat 30 de març es van vulnerar els seus drets quan no se'ls va permetre incloure la proposta de revocació de Nuet. Tot i que Nuet continua sent el coordinador de la formació, ja va anunciar que deixarà el càrrec abans de l'assemblea que es convocarà després de les eleccions generals, les municipals i les europees.

El comitè de coordinació, aprovat ahir, està conformat per Toni Salado (portaveu, responsable de política institucional i programa EUiA), Núria Lozano (responsable de Món del Treball EUiA i de relacions amb IU, candidata número 9 a les generals En Comú - Podem i membre executiva i nucli Catalunya en Comú), Joan Mena (diputat d'En Comú - Podem i candidat número 5), Lola Castro (coordinadora EUiA Esplugues i candidata número 20 a les generals), Fèlix Alonso (coordinador EUiA Camp de Tarragona, alcalde d'Altafulla i diputat al Congrés), Ana González (portaveu del grup municipal Canviem l'Hospitalet i candidata de l'Hospitalet en Comú), Edu Navarro (regidor de Sabadell per Unitat pel Canvi), Anna Flores (regidora d'Hisenda d'Olesa de Montserrat pel Bloc Olesà), José Montero (alcalde de Montornès i candidat de Montornès en Comú), Cristina Simó (candidata de Sils En Comú), Antonio Polo (tinent d'alcalde de Lliçà d'Amunt i candidat de Lliçà en Comú - Podem).

Els membres del comitè de coordinació han denunciat que el 4 d'abril van demanar un consell nacional extraordinari en el qual volien tornar a plantejar la revocació de Nuet, però que encara no han rebut resposta. A més, afegeixen que l'àrea d'organització d'EUiA va reaccionar a les seves propostes donant de baixa diversos membres del Consell Nacional "de manera antiestàtuaria", una mesura que asseguren que és "una clara represàlia política per la seva posició el 30 de marc". Remarquen que han denunciat aquest fet a la comissió de garanties d'EUiA.

Entre els acords adoptats pel comitè s'estableix que es treballarà per defensar els drets dels consellers i conselleres del consell nacional, que consideren que van ser vulnerats el 30 de març.