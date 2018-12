L'expulsió de Rufián, la derrota de Rivera i les vacances de Rajoy: així va ser el sopar de Nadal del Congrés

El centre de Madrid és sempre un formiguer. Però si hi ha un moment en què és gairebé impossible passar per la plaça del Sol pels milers de persones que compren compulsivament, és per Nadal. El temps que va del que en diuen " el puente de los paletos" -el de la Immaculada-, quan els veïns de la meseta van a la capital a mirar embadalits la decoració nadalenca, a la Noche Buena. Durant aquestes setmanes la vida política madrilenya també es converteix en una gimcana plena d'obstacles.

Arranca amb els fastos de la Constitució i acaba amb la copa de Nadal del Congrés. La moqueta de l'hemicicle s'emplena de restes de croquetes i taques de copes de vi i cervesa. L'aforament es descontrola i centenars de diputats, assessors i periodistes afamats arrasen els canapès i inunden de copes buides els bustos dels passadissos del Congrés.

A la copa de la Constitució gairebé no s'hi cabia -"Això podria ser un nou Madrid Arena!", cridaven mentre una munió de dones feia cua per fer-se selfies amb Rajoy-, a la de dilluns a la Moncloa Pedro Sánchez estava envoltat per més de 30 periodistes intentant copsar alguna paraula, i a la de Nadal ahir al Congrés els treballadors estaven situats de forma estratègica a les sortides dels cambrers per agafar al volt les plates de canapès.

El sopar de periodistes del Congrés tampoc va ser una excepció. Fins a 440 persones es van concentrar dimarts a la nit a l'hotel Palace en el que ja s'ha convertit en el sopar de Nadal per excel·lència del Congrés. L'Associació de Periodistes Parlamentaris (APP) va batre rècord d'assistència en el primer Nadal amb Pedro Sánchez a la Moncloa i gairebé no hi cabia una agulla -es van esgotar les entrades de 55 euros, que inclouen sopar i barra lliure fins les quatre de la matinada-. Una taula amb només treballadors de Ferraz cridava amb furor, com si fos un partit de futbol, durant l'entrega de premis.

Victòria per al PSOE

Pablo Casado va batre Albert Rivera en el premi a l'assot del govern de Pedro Sánchez. El líder de Ciutadans no va acudir al sopar en una gala en què el seu partit només es fa endur un premi enfront tres del PP i dos de Podem. Però si un partit va destacar va ser el PSOE: als dos premis al govern de Sánchez -a la vicepresidenta Carmen Calvo per ser l'assot de l'oposició i a la ministra d'Hisenda per la millor relació amb la premsa amb un "perfecte andalús"-, els socialistes també van sumar el senador de l'any, Andrés Gil, i l'eurodiputada de l'any, Iratxe García. Calvo va dedicar i compartir el premi amb la portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, amb qui es va fondre en una abraçada tot i els dards constants que es llancen a l'hemicicle. " No hay azote sin Dolors", va dir amb sorna.

Cap polític català va obtenir un guardó en un sopar marcat per la moció de censura amb algunes referències a Catalunya i al Procés. A diferència de l'any passat, a les portes del 21-D i en plena aplicació del 155, ERC sí que hi va enviar representants, però només del gabinet de comunicació i assessors, mentre que del PDECat hi van assistir els diputats Carles Campuzano, Jordi Xuclà i Sergi Miquel. Ara bé, si algú va ser omnipresent durant l'entrega de premis malgrat la seva absència va ser Gabriel Rufián.

Pastor no se'n va oblidar, com cada any, en el que ja s'ha convertit en tradicional discurs en clau d'humor de la presidenta del Congrés. Malgrat la seva seriositat als plens, l'exministra de Rajoy sap treure punta de tothom com si fos una monologuista d'El Club de la Comedia. Va assegurar que quan la paren pel carrer només li pregunten per Rufián o per com vesteixen els diputats. "El dia que el vaig expulsar del Congrés una dona em va aturar i em va dir que ho havia fet molt malament: l'hauria d'haver expulsar fa dos anys!", va dir enmig d'aplaudiments.

Els dards a Catalunya van escalfar l'ambient. Després que tothom ballés al so de Waterloo recordant la 'performance' de Dolors Montserrat al Congrés en què acusava el govern espanyol de tenir les "prostitutes descontrolades" i rigués amb un vídeo del Polònica sobre Cospedal i Villarejo, Pastor va implorar a Joan Tardà -que tampoc hi era- que deixés de parlar sempre de Catalunya. No es va quedar aquí, i va acusar el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, de ser un "cutre" per no regalar-li cap taronja després que en brandés fa poc des de l'hemicicle. "Baldoví, però per què ets tan cutre, si tu no ets català!", li va etzibar enmig de més aplaudiments.

Dards de Pastor a Casado

Però Pastor tampoc es va estalviar dards per a les seves files, sobretot per a Casado -tot i que els més durs van ser contra Ciutadans, preguntant-se on han anat a parar tots els diputats "que volien ser Macron". Primer va defensar que la presidenta del Congrés "mai fa política, només quan li demana el seu president". I al final, va deixar caure que potser el pròxim Nadal ja no estarà al capdavant del Congrés i no podrà regar l'àpat amb el seu tradicional discurs. "L'any que ve estaré aquí si Casado em posa a les llistes", va concloure. Si no, seguirà la recepta del seu bon amic Rajoy: "Està encantat i no us troba gens a faltar", va dir sobre les seves vacances de la política. Resumia així un any en què, al seu parer, no ha ha quedat " títere con cabeza".

Homenatge a Montse Oliva

El formigueig caòtic del Palace només va callar de cop dos cops durant la gala. Les 440 concentrades van fer silenci sepulcral quan la presidenta de l'APP, la periodista Anabel Díez, va recordar els periodistes de l' El Punt Avui Montse Oliva i de l' ABC Gonzalo López Alba, morts per malalties aquest any. Els periodistes van lliurar a títol pòstum a Oliva, delegada de l'Avui a Madrid, el premi a la millor cronista parlamentària. Per homenatjar-la, l'entitat ha decidit que a partir d'ara el premi porti el seu nom. Oliva va morir el passat octubre als 52 anys per un càncer. Va recollir el premi el seu marit, el periodista de TVE Amat Carceller.