Cs porta ara a Andalusia un nou autobús contra els indults als presos polítics

Cs ha portat ara un nou autobús contra els indults als presos polítics amb la imatge de l'expresident Carles Puigdemont i del líder d'ERC, Oriol Junqueras, a Andalusia en la recta final de la campanya electoral. En la fotografia es veuen Puigdemont i Junqueras rient amb el lema 'Es riuen d'Espanya' i just al costat hi ha les fotografies de la candidata del PSOE a la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb l'eslògan 'Es riuen de tu'. Cs ja va utilitzar la setmana passada la imatge de Junqueras i Puigdemont en un autobús per fer campanya contra els indults i que va circular per Madrid en una crida a participar a la manifestació de dissabte passat contra aquesta mesura de gràcia.

De fet, el candidat de Cs a la Junta d'Andalusia, Juan Marín, va arribar dilluns amb aquest autobús de campanya al debat de candidats de TVE. La campanya andalusa de Cs està molt marcada pel conflicte polític a Catalunya. Una qüestió que recurrentment utilitza el seu candidat per atacar Susana Díaz i el PSOE. En el primer debat entre els candidats, Marín, va atacar Díaz per la negociació dels pressupostos estatals amb els partits independentistes. "Com es pot anar a negociar els pressupostos amb qui diu que tenim un gen menys que els catalans o que som més fluixos o mandrosos?", va denunciar el presidenciable de la formació taronja en al·lusió a alguns dels articles que va publicar Quim Torra abans d'arribar a la presidència de la Generalitat.