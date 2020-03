Cs denuncia a la Comissió Europea que el número d'atenció sobre coronavirus de la Generalitat és de pagament

El telèfon de la Generalitat per atendre els ciutadans amb sospites d'haver estat infectats o en contacte amb alguna persona amb coronavirus és el 061, del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A diferència dels telèfons d'altres comunitats autònomes, és de pagament. Tal com estableix el mateix SEM, costa 0,065 euros més IVA per trucada i 0,0115 euros més IVA per cada minut en dies laborables de 8 h a 18 h i 0,0040 més IVA per a la resta de franges. L'eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas ha denunciat la situació a la Comissió Europea (CE), reclamant que prengui mesures perquè la Generalitat habiliti el telèfon gratuït.

Segons Cañas, amb l'increment del nombre de trucades hi ha esperes "de més d'una hora" a la línia. Considera que haver de pagar per mantenir-se tanta estona a l'espera pot tenir un "efecte dissuasiu" en els ciutadans amb "possibles conseqüències sanitàries greus".

L'eurodiputat ha preguntat a la CE si creu que amb aquestes tarifes la Generalitat està "vulnerant els principis que inspiren el funcionament del sistema únic europeu d'emergències 112, al derivar els ciutadans catalans a un servei d'informació sanitària de pagament", cosa que, a parer seu, impossibilita l'accés igualitari a la informació sanitària. "La Generalitat està fent negoci amb la salut dels catalans", ha etzibat Cañas.