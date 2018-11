Cs i el PP escalfen la batalla de la dreta i donen oxigen a Díaz en el debat

El debat a quatre de les eleccions andaluses que es va celebrar ahir a RTVE va posar de manifest que la principal incògnita de la campanya no és qui guanyarà les eleccions ni qui governarà els pròxims quatre anys -els sondejos apunten a una victòria clara del PSOE-, sinó qui sortirà viu de la batalla de la dreta. El candidat del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, i el de Ciutadans, Juan Marín, van protagonitzar la majoria de les enganxades, tot i esforçar-se per buscar el cos a cos amb la candidata socialista a la reelecció, Susana Díaz, que va burxar sense èxit per mirar que les dretes aclarissin si pensen pactar amb Vox per desallotjar-la de la Junta en cas que sumin. El xoc entre Ciutadans i el PP va tenir un paper destacat durant tot el debat, amb Moreno desafiant Marín a deixar clar si tornaria a pactar amb Díaz i el taronja recordant la corrupció dels conservadors.

Com en el primer debat, a Canal Sur, Catalunya va estar molt present, amb Marín i Bonilla fent servir la votació favorable dels independentistes a la moció de censura de Pedro Sánchez per desgastar Díaz. Però fins i tot aquí Moreno va atacar Marín per la tebior que segons ell va tenir el líder de Cs a nivell estatal, Albert Rivera, per aplicar el 155. El més insistent, però, va ser el candidat de Cs, que va ser capaç de colar la qüestió durant el bloc dels serveis socials, quan va acusar el PSOE i Podem de posar “la governabilitat i els serveis públics a les mans dels que han donat un cop a la democràcia”. “No li sembla com a mínim immoral?”, va qüestionar. Tant Rodríguez com Díaz van defensar que el debat se centrés en l’agenda andalusa, i la líder del partit lila va afirmar que “per negociar la pujada del salari mínim a 900 euros no aniria a la presó, aniria a Mart”, mentre que la socialista va refermar el seu compromís amb la unitat d’Espanya i el seu rebuig al referèndum.

En el capítol econòmic, Díaz va rebre les crítiques de l’oposició de dretes per les altres xifres d’atur, tot i que Marín va aprofitar-ho per canviar de tema i treure també en aquest bloc la corrupció. Va mostrar llistes que, segons ell, contenien els noms de tots els membres del PSOE i el PP implicats en casos judicialitzats, amb diversos folis enganxats entre ells. Moreno el va avisar aleshores que ell no és “el seu adversari”, i Díaz directament el va despatxar sense respondre per haver-se allunyat del tema principal. La candidata a la reelecció va rebre els dards dels tres rivals pel cas dels ERO, però es va defensar assegurant que el cas és anterior al seu govern.