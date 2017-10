Els constitucionalistes descarten una coalició

La imatge d’unitat dels autoanomenats partits constitucionalistes en la manifestació de diumenge a Barcelona no es tornarà a repetir el 21-D. Tant Ciutadans com el PSC i el PP van descartar ahir presentar-se en coalició a les autonòmiques, si bé la líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, sí que va posar damunt la taula un pacte postelectoral previ en què tant socialistes com populars li donin suport per ser la primera presidenta de la Generalitat. Pedro Sánchez vol bolcar-se en aquests comicis per intentar separar-se de Mariano Rajoy: sortir de la lògica plebiscitària i entrar en l’eix dreta-esquerra. Els populars, en canvi, aposten per un pacte de no-agressió en campanya per intentar sumar contra l’independentisme.

El comitè executiu del PP va aplaudir ahir la candidatura de Xavier García Albiol i va prometre que també es bolcaran en campanya defensant que són un “valor segur” i un “partit per a moments difícils”. El dubte principal és la presència de Mariano Rajoy. Ahir a la tarda es van reunir el comitè electoral català amb l’estatal per abordar la seva presència. Fonts populars admetien que calia analitzar si la figura del president espanyol sumava o restava en un moment d’aplicació de l’article 155 de la Constitució.

Borrell no anirà a les llistes

Qui té intenció de trepitjar molt Catalunya és Pedro Sánchez. Seran les primeres eleccions que viurà des que va ser reelegit secretari general del partit i vol intentar corregir els mals resultats electorals que en el seu moment es van fer servir per expulsar-lo de Ferraz. Des de la seva òptica, seran uns comicis en clau molt “estatal”. Un dels homes del moment dins el bloc “constitucionalista”, l’exministre Josep Borrell, també tindrà un paper important en la campanya, va assenyalar ahir el portaveu de l’executiva socialista, Óscar Puente. Ara bé, va descartar la possibilitat que sigui a les llistes. “No crec que hi estigui interessat”, va assenyalar el també alcalde de Valladolid.

Començant ja la seva campanya particular, Puente va considerar que els diputats i senadors d’ERC i del PDECat a Madrid haurien de deixar la seva acta per “coherència”. No els va convidar a marxar-ne però sí a “explicar” com compatibilitzen ser a les Corts i haver proclamat la República. Des de la setmana passada el Congrés estudia una proposta de Ciutadans per retirar el sou als diputats independentistes que no assisteixin al ple i a les comissions de manera “premeditada”.

Qui ja es veu presidenta és Inés Arrimadas. La líder de Ciutadans a Catalunya va oferir ahir al PP i al PSC des de Madrid un acord “previ” perquè es comprometin a donar suport a la llista més votada als comicis. Assegura que està preparada per agafar el “timó” de Catalunya. Els populars no ho van descartar, si bé els hauria agradat més que els altres dos partits s’oferissin per fer una coalició prèvia. A Génova tenen coll avall que si arriben a la Generalitat sense el 155 serà només de la mà de Cs.