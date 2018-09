Cs, PSC i PP veuen "excloents" els actes institucionals de la Diada i no hi participaran

Ni Cs, ni PSC ni PP assistiran als actes institucionals de la Diada. Ho han anunciat aquest dimarts després de conèixer la proposta que van presentar la portaveu del Govern, Elsa Artadi, i el vicepresident de la mesa del Parlament, Josep Costa, en roda de premsa des de la cambra catalana aquest dilluns. Els seus respectius s'han mostrat contundents a l'hora de qualificar d'"excloent" la 'Marxa per la Llibertat' que la vigília de l'11 de setembre sortirà del Parlament i arribarà a la Plaça de Sant Jaume.

"Hem vist el cartell de presentació i hi ha unes tires sobre les quatre barres que es diu que simbolitzen la 'mordassa'. Aquí no hi ha cap tipus de mordassa ni coerció cap a la llibertat d'expressió", ha afirmat en roda de premsa des de la cambra catalana el portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa. El dirigent de la formació taronja ha expressat que "no cal ni preguntar" si el seu partit participarà als actes de la Diada i ha confirmat que no ho farà en cap d'ells, tampoc a l'ofrena floral davant el monument de Rafael Casanova. "No participem en cap acte promogut pel Govern o el Parlament, que ara mateix és un 'juguet' del Govern i està tancat", ha assenyalat.

Sí que farà l'ofrena floral i assistirà a l'entrega de la Medalla d'Honor del Parlament a l'Associació de Mestres Rosa Sensat el PSC, tot i que no anirà tampoc a la marxa de la vigília. "Una marxa pels exiliats que per nosaltres són fugits i pels presos polítics que per nosaltres són presos a l'espera d'un judici", ha anotat la portaveu dels socialistes a la cambra catalana, Eva Granados, i ha criticat els partits independentistes: "Dinamiten l'espai de convivència que en el seu dia va crear el president Maragall". Granados s'ha mostrat especialment contundent i ha recriminat "l'inconcebible sectarisme" i el caràcter "excloent" del disseny dels actes de la Diada.

De la seva banda, el PP també es desmarca dels actes, tal com ha assegurat el seu portaveu parlamentari, Alejandro Fernández. En roda de premsa, ha criticat que no s'hagi consultat les forces de l'oposició per consensuar el disseny de la Diada. "Amb un format així, que inclou elements esperpèntics com el cartell d'enguany, ja anunciem que amb aquest Govern antidemocràtic que segresta les institucions i l'espai públic, no hi participarem", ha subratllat.

Per últim, Catalunya en Comú i Podem decidiran aquesta tarda en les reunions de l'executiva si participen a la 'Marxa per la Llibertat'. El que ja han decidit és que no assistiran a la conferència del president de la Generalitat, Quim Torra, d'aquesta tarda al TNC. Fonts de la formació han apuntat a l'ARA que es tracta d'un acte "partidista" adreçat a l'independentisme i creuen que hauria de ser al Parlament on Torra exposés el seu pla de Govern.

JxCat defensa els actes institucionals

El portaveu de JxCat Eduard Pujol ha sortit en defensa dels actes institucionals de la Diada i ha assegurat que el plantejament que ha fet el Govern i el Parlament és "absolutament encertat". "Si algú es pensa que un país que té representants polítics a la presó i a l'exili, viurà la seva Diada nacional xiulant, s'equivoca. Som prou grans per reivindicar la justícia i la llibertat", ha avisat el portaveu de JxCat. Per Pujol, els partits que critiquen els actes "mai els ha agradat l'11 de setembre" i ha assegurat que "no hi participaven". I ha afegit: "Em temo que no els agradarà mai l'11 de setembre perquè és una expressió de civisme i de catalanitat absoluta".

D'altra banda, Pujol també ha fet una crida a la mobilització de l'independentisme de cara a la manifestació de l'11 de setembre. "A l'Estat li hem de dir que, davant de la presó, l'exili, la repressió i els copets a l'esquena que ens volen distreure, som més que mai", ha defensat Pujol, que ha esperonat a tot l'independentisme a demostrar al govern espanyol que "som un més, com a mínim, respecte les últimes edicions".