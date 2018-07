Cs, el PSC, comuns i el PP forcen la creació de la comissió d'investigació sobre l'espionatge dels Mossos

Cs, el PSC, comuns i el PP forçaran la creació de la comissió d'investigació sobre el suposat "espionatge a periodistes i polítics per part del Govern". Després que les forces independentistes bloquegessin la petició que aquests mateixos grups volien presentar en un ple al mes de maig, els partits impulsors recorren ara a l'article 67.3 del reglament del Parlament per esquivar el veto de JxCat, ERC i la CUP. Aquest article estableix que s'han de crear obligatòriament les comissions d'investigació si les demanen una tercera part dels diputats o un mínim de tres grups parlamentaris.

En declaracions als passadissos del Parlament, la diputada del PSC Assumpta Escarp ha explicat que aquest mecanisme reglamentari només es pot utilitzar un cop a l'any, però que era prou important poder "escatir" les incògnites que es plantegen els quatre grups proposants: quin material volien cremar els Mossos quan el 26 d'octubre passat van ser interceptats per la Policia Nacional camí de la incineradora de Sant Adrià de Besòs i si realment s'estava fent un presumpte espionatge a líders polítics i socials i periodistes.

Escarp ha admès que serà complicat arribar a impulsar un pla de treball de la comissió i les compareixences de la comissió, però confia que hi hagi "marge d'acord" amb les forces independentistes. "A ningú li hauria de fer por obrir les finestres i posar llum sobre unes pràctiques que no haurien de tornar a succeir", s'hi ha sumat la portaveu parlamentària dels comuns, Elisenda Alamany, mentre que Santi Rodríguez (PP) ha demanat a JxCat, ERC i la CUP que no posin "impediments" a la comissió perquè pugui ser "operativa".

La majoria independentista ja va defensar que la investigació que demanen els grups de l'oposició s'hauria d'estendre a tots els cossos policials que operen a Catalunya i no s'hauria de centrar només en els Mossos d'Esquadra. És per això que van demanar que la comissió es debatés més endavant. "Voluntàriament no l'han volgut fer, els senyors del Procés. Hem hagut de recórrer al ple B, que és obligar el Parlament", ha lamentat la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que ha criticat que els partits independentistes vulguin "tapar la porqueria del Procés". "És una autèntica vergonya", ha reblat.