Cs vota al Parlament a favor d'"impedir" que l'extrema dreta condicioni la formació de governs

Cs ha votat aquest dimecres a favor d'una proposta de resolució del PSC que crida a "impedir democràticament que les formacions d'extrema dreta condicionin la formació de governs o el disseny i implementació de polítiques públiques". Els socialistes havien presentat el text a la comissió d'afers instituconals (CAI) i la formació taronja, que va pactar el govern d'Andalusia amb el PP i la ultradreta de Vox, hi ha donat suport. La resta de grups a excepció del PP -que no ha participat en aquesta reunió de la comissió- també hi han votat a favor.

La proposta de resolució, que crida a evitar que el "discurs de l'odi obtingui vap aparença de legitimitat, es normalitzio es banalizti", fa referència explícita a l'acord als resultats de les eleccions d'Andalusia, lamentant que Vox compti des de llavors amb "presència institucional". No parla, però, de l'acord de les tres dretes per formar govern a la comunitat ni de la possibilitat que reeditin el pacte després de les eleccions generals.

Amb l'aprovació de la proposta del PSC, el Parlament insta el Govern a augmentar els esforços per a la "prevenció" de la xenofòbia, el racisme, l'antisemitisme, la islamofòbia, l'homofòbia, el masclisme i qualsevol altra tipus de "discriminació de cap grup o col·lectiu social", així com "les idees totalitàries o els extremismes religiosos". Segons fonts parlamentàries, Cs ha donat suport al text fent notar, però, que també hauria d'haver inclòs una condemna dels polèmics articles sobre els espanyols del president de la Generalitat, Quim Torra.

El partit taronja s'esforça a remarcar que l'acord andalús el van tancar el PP i Vox, si bé aquest pacte i els vots de l'extrema dreta va servir perquè tant la formació taronja com els populars poguessin accedir al govern després de 40 anys d'executius socialistes. Amb tot, Cs ja va votar aquest gener a l'Ajuntament de Barcelona a favor d'una proposta d'ERC per aïllar l’extrema dreta i adoptar el compromís de no pactar-hi.