Cs defineix Sánchez com el "pitjor president" d'Espanya mentre li ofereix acords per prorrogar l’estat d’alarma

Cs ha passat de renegar de Pedro Sánchez i del PSOE a pactar-hi per prorrogar la setmana passada per quarta vegada l’estat d’alarma a Espanya. Contradiccions que el partit està disposat a assumir per ser "útil" segons explica aquest divendres la seva presidenta, Inés Arrimadas, en una entrevista a 20 minutos. "[La Moncloa] no pot donar el nostre suport per fet en res, però sí que podem parlar perquè, negociant i cedint el govern, siguem útils als espanyols", ha remarcat la nova líder del partit taronja. En una conferència telemàtica organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Associació de Periodistes Europeus, l’eurodiputat de la formació Jordi Cañas ha insistit que "el món no està per tonteries" i la negociació i el diàleg amb el govern espanyol són necessaris per sortir de la crisi sanitària. Ara bé, no s’ha estat de definir Pedro Sánchez com el "pitjor president" que ha tingut mai l’Estat.

La setmana passada l’executiu espanyol va estar contra les cordes fins que Ciutadans va fer un pas endavant per garantir una nova pròrroga de l’estat d’alarma a canvi de desvincular els ERTO dels decrets de pròrroga, de mantenir un contacte setmanal amb l’oposició i de preparar un pla B per a la desescalada. Ara, el partit taronja ja ha dit que no acceptarà que en lloc de quinze dies la Moncloa plantegi un mes de pròrroga, però que està disposat a negociar les altres condicions. També ERC s’ha ofert al govern de l’Estat amb condicions sensiblement diferents, com el retorn de competències a la Generalitat o la tornada de la taula de diàleg entre governs.

"No vull avançar escenaris. Hem de veure si es compleixen les condicions de la pròrroga actual. De l’estat d’alarma n'hem de sortir com més aviat millor de manera ordenada. El govern ha d’explicar abans quin és el seu pa B", ha remarcat la líder de Ciutadans. "Soc molt crítica amb el govern, però si puc negociar alguna mesura que ajudi milers d’autònoms o milions de famílies, o que ens ajudi a corregir algun error garrafal, ho intentaré", ha conclòs Arrimadas, que, fent equilibris, nega cap desgast en les coalicions que manté amb el PP, per exemple a Madrid.

De la seva banda, Cañas ha subratllat que Cs "no vol ser el soci preferent de Sánchez". Entre altres coses, perquè "Sánchez no vol ser soci preferent de ningú", ha apuntat en referència a les crítiques sonades que el president espanyol va llançar no fa gaires mesos contra els seus actuals socis a l’executiu. El "pitjor president" d’Espanya, però, té ara la porta oberta de Ciutadans per negociar i sis dies per arribar a un acord amb qui sigui per tirar endavant la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma.