Cs s'ofereix a Sánchez per aprovar uns "pressupostos d'emergència estatal" arran del coronavirus

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, s'ha ofert aquest dijous al govern espanyol per aprovar uns "pressupostos d'emergència estatal" arran de la situació creada pel coronavirus a l'Estat, segons informa l'ACN. Ciutadans, que només té deu diputats al Congrés –que no garantirien l'aprovació immediata dels comptes– demana que els pressupostos siguin "sensats" i "abordin sense demora" els efectes del Covid-19 sobre el sistema sanitari i l'economia.

En aquest sentit, vol un fons de contingència de 10.000 milions d'euros per mantenir l'activitat econòmica i "protegir" els llocs de feina, donar suport a les famílies afectades i reforçar la inversió sanitària. La formació taronja també reclama que no s'aprovin nous impostos i que s'ajornin els pagament de tributs com les quotes a la Seguretat Social i l'IVA.

Al marge de les restriccions que s'estan aprovant a causa de la multiplicació dels contagis per coronavirus, fonts de la Moncloa informen que des de dimarts l'executiu té la intenció d'avançar la ronda de contactes amb els partits estatals per intentar aprovar els pressupostos com més aviat millor.

En la compareixença d'aquesta tarda, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat suport a tots els partits polítics per poder aprovar uns pressupostos que són "urgents" davant l'emergència sanitària que ha provocat el coronavirus. En la compareixença el president ha afirmat que totes les mesures econòmiques que s'han aprovat per contenir el virus, es veurien reforçades amb uns nous pressupostos, que -ha dit- ja no seran només "socials" sinó "extrasocials" i que haurien de "pal·liar aquesta emergència sanitària".

"Farem el que calgui, quan calgui i on calgui", ha dit Sánchez, després d'afirmar que el govern espanyol no estalviarà en recursos. "Si fa mesos els pressupostos eren necessaris, avui davant aquesta crisi i l'emergència sanitària sense precedents es fan urgents", ha incidit. El president espanyol ha demanat al Congrés que permeti tramitar uns pressupostos que han de contenir més mesures d'estímul fiscal per ajudar les empreses afectades i els ciutadans més vulnerables davant les conseqüències del coronavirus.

"Per donar protecció als més damnificats i sostenir l'Estat de benestar", ha apuntat, després d'insistir que les administracions públiques necessiten "un suport extra pressupostari que ara no està reconegut en els actuals pressupostos prorrogats". El govern espanyol, així mateix, seguirà aprovant nous paquets d'estímul fiscal per esmorteir els efectes d'aquesta crisi sanitària, per tal que l'Estat pugui contractar amb emergència qualsevol tipus de béns o serveis que necessiti per fer front al COVID-19.