Cs trencarà aquesta tarda amb Susana Díaz i l'abocarà a un avançament electoral

El president i portaveu de Ciutadans (Cs) al Parlament andalús, Juan Marín, proposarà aquest divendres al comitè executiu nacional de Cs, presidit per Albert Rivera, que el partit taronja trenqui el pacte d'investidura que la formació va subscriure a Andalusia amb el PSOE andalús després de les eleccions autonòmiques del març del 2015 i que va permetre que Susana Díaz fos investida com a presidenta de la Junta pel ple del Parlament. La ruptura de l'acord pot implicar l'avançament de les eleccions andaluses, que, en principi, correspon celebrar el març del 2019.

Fonts de Cs han confirmat a Europa Press que la intenció del líder andalús és que la direcció nacional doni llum verda a acabar amb l'acord que mantenen amb els socialistes, un tema que s'abordarà en la reunió que l'executiva celebra aquest mateix divendres a Màlaga, on espera comptar amb el suport dels seus companys de partit.

Està previst que després de la trobada el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, i el president i portaveu de Cs al Parlament andalús, Juan Marín, informin en roda de premsa –a les 18.00 hores a l'Hotel Barceló de la capital malaguenya– de l'acord adoptat.

Dimarts Juan Marín va anunciar que elevaria a l'executiva del seu partit un informe sobre el grau d'execució del pacte d'investidura que es va signar amb el PSOE-A per "prendre una decisió", després dels "incompliments" dels socialistes i la seva "falta de voluntat" per tirar endavant les mesures de regeneració democràtica que preveia, com la supressió d'aforaments o la reforma de la llei electoral andalusa.

Marín va fer aquest anunci poc després de la celebració, dimarts, del comitè de seguiment del pacte d'investidura entre PSOE-A i Cs, en què, segons ha assenyalat, els socialistes li van traslladar que en els mesos que queden de legislatura no abordarien aquestes qüestions de regeneració democràtica. "Ens han traslladat que 'no' és 'no' i que no estan disposats a complir amb aquests acords", va dir.

"Fins ara hem mantingut un acord en el qual hem respectat al cent per cent tots els punts que hem signat, i si aquests incompliments del PSOE-A ens alliberen de les nostres obligacions de complir amb la nostra part, que entenc que ha de ser així, a partir d'aquest moment ens desvincularíem de qualsevol assumpte que tingui a veure amb el que està signat ", ha afirmat Juan Marín. La formació ha condicionat la negociació del pressupost andalús per al 2019 al fet que s'impulsi l'eliminació dels aforaments a la comunitat.