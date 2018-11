Cs no confirma si assistirà a la taula del diàleg de divendres i el PSC insta Arrimadas a fer-ho

La presència dels partits a la taula del diàleg que Quim Torra ha convocat per aquest divendres és encara una incògnita i només és segura l'absència de la CUP. Aquest dilluns la diputada de Cs Sonia Sierra no ha confirmat la presència de la seva formació, després de carregar contra el format i instar el president de la Generalitat a dialogar amb la resta d'actors polítics al Parlament. Tal com va fer Inés Arrimadas en l'entrevista d'aquest diumenge a TV3, Sierra ha criticat que Torra no participés en el torn de la rèplica en el ple de dimecres passat -en el seu lloc ho va fer Pere Aragonès-.

En roda de premsa, Sierra ha qualificat d'"emplaçament per fer un cafè" la iniciativa del president de la Generalitat de divendres, a la qual sí que assistirà el PSC. El seu secretari d'organització, Salvador Illa, ha instat la cap de l'oposició a participar de la trobada de divendres al Palau de la Generalitat, obeint així el que es va aprovar al Parlament en una resolució. "Com podrà exigir a Torra i el Govern que compleixin amb les resolucions si ella no ho fa", ha explicat Illa en roda de premsa aquest dilluns.

El dirigent socialista ha anotat que el seu partit està més concentrat a "solucionar" els problemes de Catalunya i l'estat espanyol que no pas d'"aprofitar-se'n" per "treure tres o quatre vots d'aquí i d'allà". "No anirem a la reunió a escoltar de manera passiva, sinó que hi assistirem amb un plantejament discutit i plasmat en aquest document", ha subratllat Illa, que ha explicat que el seu grup parlamentari acudirà a la reunió amb una proposta consensuada prèviament.