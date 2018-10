Cs reclama la compareixença de Gimeno per "robar les dades dels catalans vulnerant la llei" per l'1-O

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha reclamat la compareixença de Daniel Gimeno, responsable del gabinet tècnic de vicepresidència de la Generalitat per, segons ell, haver utilitzat "les dades dels catalans vulnerant la llei" per fer el referèndum de l'1-O. Una informació que, segons la formació taronja, hauria enviat el director de l'Idescat a Gimeno, que aleshores era de la secretaria general de vicepresidència. "No només es van gastar mitjans i van utilitzar els col·legis públics –ha denunciat el portaveu de Cs–, també van robar totes les dades personals i privades dels catalans vulnerant la llei".

Aquest diumenge Europa Press va informar que la Policia Nacional havia trobat les proves tècniques que l'Idescat hauria transferit sense base legal les dades del registre de la població catalana a Gimeno i que s'haurien utilitzat per al cens de l'1-O. El cos estatal hauria transferit un informe al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga el referèndum, en el qual s'apuntaria a aquesta hipòtesi.

Carrizosa també ha explicat que reclamaran la compareixença de la consellera de Justícia, Ester Capella, i del conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló. Sobre aquest últim, ha criticat que el seu departament "instrumentalitzés les escoles catalanes" i les utilitzés per "promoure el seu relat" sobre l'1-O. En el cas de Capella, per "les notícies que corroboren" que “hi ha un tracte a favor per als polítics empresonats”. “Això és políticament intolerable, il·legal i moralment reprovable”, ha conclòs.

Aquest cap de setmana el PP ja va reclamar la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè donés explicacions d'aquests suposats tractes de favor. Amb tot, el ministeri va informar que la competència penitenciària a Catalunya depèn de la Generalitat. El president dels populars, Pablo Casado, va anunciar aquest diumenge que si governa tornarà la gestió d'Institucions Penitenciàries a l'Estat.