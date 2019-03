Cs renega del seu rebuig al concert econòmic per pactar amb UPN i el PP

Ciutadans ha convertit en senyal d’identitat el seu rebuig als pactes amb nacionalistes i al concert econòmic naverrès i basc en els tres anys que porta fent d’actor en la política espanyola. Era un discurs que es contraposava als “40 anys de concessions” que segons ha repetit en diverses ocasions Albert Rivera, han protagonitzat el PP i el PSOE, que sempre han fet pinya al voltant del model de finançament de les dues autonomies. Això li ha valgut, en les successives cites electorals, un paper residual tant al País Basc com a Navarra, que ara que aspira a ser el partit de referència de la dreta espanyola, comença a aparcar. L’acord que va tancar dilluns amb UPN i que aquest dimarts va rubricar l’executiva del partit taronja, per presentar-se junts, i amb el PP, a les eleccions espanyoles, va ser l’exemple més palpable: no només suposava tancar un pacte amb un partit regionalista, sinó que enterrava el rebuig de la formació de Rivera al concert econòmic navarrès.

Segons el text de l’acord, Ciutadans es compromet ara no només a “respectar” el conveni econòmic navarrès, sinó a millorar l’aforament, “com expressió inequívoca de la voluntat del poble navarrès”, i a eliminar la disposició addicional quarta de la Contitució que pot revertir aquest règim polític especial. És a dir, Rivera passa de renegar de l’aforament i del concert econòmic, en considerar-lo el màxim exemple de desigualtat i d’insolidaritat entre espanyols, a abraçar-lo sense recances, per sortir de la irrellevància a la comunitat autònoma. Tot plegat, a canvi del quart diputat de la coalició, que també inclourà diputats del PP.

A canvi, UPN es compromet a investir Rivera si es proposa com a candidat (o a Pablo Casado, si es proposa el popular, en funció de qui lideri les tres dretes). El pacte s’amplia també a les eleccions forals i a diversos municipis navarresos, on les formacions es presentaran coaligades. El nom de la candidatura serà Navarra suma, segons el document de l’acord que van rubricar aquest dimarts Rivera i el president d’UPN, Javier Esparza. “En un moment delicat per a la història de Navarra i Espanya, dos partits diferents, que compartim el marc constitucional, que tenim la nostra trajectòria política, hem decidit donar-nos la mà per Navarra i per Espanya”, va dir Rivera, en una declaració institucional en la qual no va acceptar preguntes i per tant no es va referir al canvi de posició sobre el règim foral.

El canvi de posició de Ciutadans deixa a Vox el monopoli de la crítica al sistema foral, tot i que aquest dimarts la portaveu del partit, Inés Arrimadas, es va esforár per acotar el seu suport al conveni econòmic navarrès assegurant que exigirien que fos “transparent” i que mantingués la solidaritat entre els espanyols, en un intent de minimitzar l’abast del cop de volant de la formació taronja.

L’altre actor de l’acord electoral a navarra, Pablo Casado, per la seva banda, va defensar sense embuts el concert econòmic basc, i va afirmar que el PP hi està “compromès” perquè “no es pot qüestionar” la Constitució i suposa “el millor respecte” a l’Estatut de Gernika. Segons Casado, no seria “creïble” que exigís a al Generalitat el compliment de la Constitució i a la vegada critiqués el concert basc, “per quedar bé a Palència”. “Les polítiques d’harmonització fiscal, europees, el pacte fiscal europeu vindran d’altra banda, però no podem ara qüestionar la Carta Magna, que va tenir un suport majoritari de la societat basca”, va dir en un acte preelectoral al País Basc.

S’agreuja la crisi interna

El canvi de discurs de Ciutadans i l’acord amb UPN arriba en un mal moment orgànic per a la formació. Després de reconèixer la tupinada a les primàries per a les eleccions a Castella i Lleó, aquest dimarts van aflorar dubtes sobre altres processos electorals interns. El candidat que va quedar en segon lloc a les primàries de Múrcia, Leonardo Pérez, també va demanar aquest dimarts la revisió del resultat, que va alçar com a vencedora la candidata oficialista Isabel Franco, argumentant que la guanyadora va obtenir més vots que Arrimadas a les primàries de Barcelona.e