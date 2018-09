Cs es querellarà contra la mesa i possiblement també el lletrat major si el ple vota les suspensions

Ciutadans ha anunciat que es querellarà contra els membres de la mesa del Parlament, la mesa de la comissió de l'estatut dels diputats i, fins i tot, el lletrat major de la cambra, Joan Ridao, per no "evitar la comissió d'un delicte". El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha argumentat que la tramitació de les suspensions a través de la comissió de l'estatut del diputat i al ple és "desobediència" a la resolució de jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i, per aquest motiu, exigiran "responsabilitats penals".

Carrizosa, a més, ha carregat contra el lletrat major del Parlament perquè considera que el seu "deure és garantir la llei" i, en aquest cas, ha "defensat els seus amics i determinats postulats polítics".

El portaveu de Cs ha dit que un dels seus juristes prepararà la querella i que la presentaran en cas que s'acabin votant les suspensions al plenari.