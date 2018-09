Cs demana un ple els dies 6 i 7 de setembre per commemorar el "cop a la democràcia"

Ciutadans (Cs) vol que el Parlament celebri un ple els dies 6 i 7 de setembre per commemorar el "cop a la democràcia" de l'any passat. Així ho ha anunciat el portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, en una roda de premsa al Parlament, aquest dilluns al migdia. Cs registrarà la petició avui mateix per tal que la Mesa ho debati en la reunió convocada per demà al matí. Els dies 6 i 7 de setembre del 2017 la cambra va aprovar les anomenades lleis de la desconnexió -la llei de Transitorietat i la del Referèndum-, en dues sessions maratonianes amb un fort clima de crispació a l'hemicicle, i que van suposar l'inici del xoc frontal amb l'Estat. Segons Carrizosa, aquestes dues lleis van ser aprovades "vulnerant i trepitjant els drets de tota l'oposició, que representava més catalans que aquells diputats" independentistes. "Amb 72 diputats, van derogar l'Estatut i la Constitució", ha denunciat.

Carrizosa també ha reclamat que el ple sobre la "convivència" que el seu partit va demanar celebrar abans de vacances tingui lloc "el més aviat possible". La formació taronja vol que també s'abordi en la reunió de la mesa d'aquest dimarts. Segons ha explicat, vol que en aquesta sessió es pugui debatre sobre la polèmica dels llaços grocs amb l'objectiu "d'evitar que les coses arribin més lluny".

D'altra banda, Carrizosa també ha asseverat que el president de la Generalitat, Quim Torra, dona suport a les mobilitzacions que els CDR estarien preparant de cara a les properes setmanes. 'El Mundo' ha publicat aquest dilluns que s'estaria gestant una acampada a l'Avinguda Diagonal entre l'11-S i el 3-O. En aquest sentit, ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que garanteixi el compliment de la Constitució. Per fer-ho, ha proposat que la Moncloa faci arribar a la Generalitat el requeriment previ a l'aplicació de l'article 155. "Per què hem d'esperar que es cometin fets contraris a la legalitat perquè actuïn els jutges? Per què no s'actua políticament per evitar que hagin d'actuar els jutges?", s'ha preguntat el portaveu parlamentari de la formació taronja.

Aquesta petició també l'ha fet des de Madrid el president de Cs, Albert Rivera, que ha subratllat que els passos previs del 155 s'haurien d'activar de manera "imminent" davant les "gravíssimes amenaces d’atacar l’Estat i la insubmissió de la Generalitat". "Tot el que passi a Catalunya a partir d’ara i ens els dies que venen serà responsabilitat de Torra, però també de Sánchez, que com més aviat rectifiqui millor", ha opinat Rivera en roda de premsa des de la seu del partit.