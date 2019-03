Ciutadans denuncia Buch a la Fiscalia per haver prestat un escorta a Puigdemont

Ciutadans ha presentat aquest dimarts una denúncia davant de la Fiscalia Superior de Catalunya contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, per haver destinat presumptament un assessor de la seva conselleria com a escorta de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica.

En la denúncia, Cs reclama a la Fiscalia que investigui si Buch ha comès malversació continuada al destinar un assessor com a escorta en un país estranger contra el criteri del ministeri de l'Interior. Precisament, dimecres, el mosso en qüestió, Lluís Escolà, va plegar com a assessor en matèria de seguretat del departament d'Interior per reincorporar-se al cos policial.

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va avançar en una entrevista a Europa Press que presentarien aquesta denúncia: "És evident que si poses un guardaespatlles a un fugat de la justícia i li pagues amb diners públics fent-lo passar per un assessor estàs malversant els diners de tots els catalans".

Ciutadans ja havia preguntat per aquest cas al ple del Parlament i avui fa un pas més posant-lo en coneixement de la Fiscalia. En el text registrat, la formació exposa que Puigdemont "és un fugit de la justícia per no haver comparegut a les seves citacions i mantenir-se intencionadament en aquesta situació". A més, defensa que qualsevol actuació d'escorta a l'estranger ha de ser autoritzada pel govern espanyol, i recorda que el ministeri d'Interior va denegar aquests serveis a l'expresident català.

Escolà va ser expedientat el 2018 pel departament d'Interior (en aquell moment sota l'aplicació del 155) per haver ajudat Puigdemont a burlar l'escorta oficial per marxar a Bèlgica, on es va quedar durant unes setmanes per vetllar per la seva seguretat. Escolà va ser apartat de la unitat especial d'escorta i destinat a altres tasques policials.

Cs va demanar un informe jurídic a la Generalitat sobre la prestació d'escorta a Puigdemont i el Govern va respondre que, tot i que la llei diu que els Mossos d'Esquadra només poden actuar en el territori de Catalunya, aquesta norma "només és aplicable en l'àmbit nacional", per la qual cosa no és competència del govern espanyol autoritzar les activitats de Puigdemont a l'estranger.

El partit considera aquest argument una "grollera fal·làcia jurídica". Denuncia que Escolà, tot i haver estat anomenat assessor de Buch, va publicar a les xarxes socials fotografies de la seva estada a Bèlgica i a altres països visitats per l'expresident. Per aquest motiu, la formació considera acreditat que ha "prestat el servei d'escorta" de manera "ininterrompuda" a Puigdemont.

En aquest sentit, critica que Buch "adopti la decisió administrativa de nomenar com a personal eventual" Escolà amb l'objectiu d'"emmascarar la posada a disposició d'aquest efectiu dels Mossos d'Esquadra al servei de Puigdemont".