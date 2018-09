Cs farà un acte dijous a Barcelona per recordar els plens del 6 i 7 de setembre de l'any passat

Ciutadans farà un acte aquest dijous a Barcelona per recordar el primer aniversari del ple del Parlament del 6 i 7 de setembre de l'any passat que va servir per aprovar les lleis de referèndum i de transitorietat jurídica. El partit taronja ho ha fet públic a través de les xarxes socials poques hores després que la junta de portaveus tombés la seva petició de celebrar un ple per commemorar aquest aniversari.

En l'acte, que porta per títol 'Mai més', hi participaran el líder de la formació, Albert Rivera, la cap de files de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, i el portaveu del partit al Parlament, Carlos Carrizosa. L'objectiu, segons ha explicat el mateix Rivera en un tuit, és "reivindicar la Constitució, la llibertat i la igualtat".

"Es compleix un any del cop separatista a la democràcia. Estarem a Barcelona recordant fins on van ser capaços d'arribar els qui volen liquidar Espanya", ha assegurat el líder del partit taronja. Ciutadans ha reivindicat l'acte com una manera de posar en valor "la democràcia".