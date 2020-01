Cs exigeix al secretari general del Parlament que retiri l'acta de diputat a Torra

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat insistentment els últims dies que el president Quim Torra podrà votar i participar en el ple que comença demà a la tarda malgrat el dictamen de la Junta Electoral Central (JEC), que advoca per la inhabilitació. Amb tot, Ciutadans ja s'ha mobilitzat per intentar que això no sigui possible. Aquest dilluns la formació taronja ha dirigit la pressió cap al secretari general del Parlament, Xavier Muro, i l'ha exhortat a complir l'acord de la JEC i retirar l'escó de diputat al president.

Ho ha fet a través d'una carta registrada aquest dilluns a la cambra legislativa. En cas de no retirar-li l'acta, la formació reclama a Muro que n'expliqui els motius i els remeti qualsevol escrit o informe que hagi enviat a la mesa del Parlament o al seu president.

En el text, Cs pregunta com és que no s'ha "donat compliment encara a les resolucions de l'administració electoral competent que constaten la vacant com a diputat" de Torra, i critica que no s'hagi publicat aquesta decisió al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). El grup que lideren Carlos Carrizosa i Lorena Roldán sosté, a més, que la pèrdua de l'escó de Torra és "conseqüència automàtica" de la sentència que l'inhabilita i que comporta també que no pugui seguir com a president de la Generalitat.

La maniobra busca evitar que Torra pugui participar en el ple, ja que la formació considera que no és diputat ni president des del mateix moment en què es va conèixer l'acord de la JEC, a principis d'any, i que per tant no hauria d'haver participat, tampoc, en el ple del 4 de gener. Tot plegat deriva de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va condemnar per desobediència per no haver retirat del balcó de la Generalitat la pancarta amb un llaç groc i el lema "Llibertat presos polítics i exiliats" en període electoral.

Roldán ha explicat aquest matí en roda de premsa que, a més, la formació ha posat en coneixement de la JEC que sembla que la seva resolució "no s'acatarà". "Si no fa cas a aquesta resolució administrativa, el senyor Torrent pot incórrer en un delicte de desobediència", ha advertit la diputada al president del Parlament. "Demà tenim mesa abans del ple: farem servir totes les eines al nostre abast perquè el senyor Torra deixi d'aferrar-se al càrrec", ha asseverat.