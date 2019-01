Cs rebutja exportar l'aliança andalusa a les eleccions del maig i aposta per pactes amb el PP i el PSOE

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha rebutjat l'oferta del president del PP, Pablo Casado, d'exportar el model de govern andalús a altres comunitats autònomes i ajuntaments, i ha assegurat que després de les eleccions municipals i autonòmiques de maig el partit se centrarà a pactar institució a institució tant amb el PP com amb el PSOE.

En una entrevista amb Europa Press, Villegas ha assenyalat que Ciutadans aspira a tenir representació en totes les comunitats, a ser decisius en "moltes" d'elles i a governar, també en les principals capitals i ciutats, com Barcelona, Madrid o València. En els comicis de 2015, el partit taronja no va obtenir representació a Navarra, Canària i Castella-la Manxa.

Encara que Villegas, ara per ara, desconeix el nombre de candidatures amb les que concorreran als comicis autonòmics i municipals previstos per aquesta primavera, calcula que cobriran més del 90% del territori espanyol, enfront del 75%de fa quatre anys, quan van presentar 1.000 candidatures.



"D'aquí a maig continuarem treballant per poder estar a la major part dels municipis d'Espanya", ha indicat el dirigent taronja.

Política de pactes

Segons Villegas, la política de pactes de Ciutadans passa per tancar acords "des del centre, no des dels extrems", de manera que la prioritat són les aliances amb el PP i/o amb el PSOE.

"Això seria l'ideal", ha defensat Villegas, deixant clar que no necessàriament ha de governar la llista més votada, sinó "la que tingui més suports". "Els pactes s'han de fer institució a institució perquè cadascuna té les seves necessitats", ha dit.

Tanmateix, el número dos de Ciutadans ha admès que serà "més complicat" arribar a acords amb el PSOE de Pedro Sánchez, retreient-li el pacte amb els independentistes.

"Veurem si d'aquí al maig controla tot el PSOE o hi ha alguns llocs on el PSOE decideix no mirar la radicalitat [en al·lusió als independentistes] sinó cap al centre", ha comentat Villegas, sense descartar futurs pactes a comunitats amb barons més crítics amb Sánchez com Aragó (Javier Lambán) o Castella-la Manxa (Emiliano García Page). Page va proposar il·legalitzar els partits independentistes.

La relació amb Vox

Villegas ha assegurat que en els acords en els quals estigui present Ciutadans, a més de la regeneració democràtica i les polítiques econòmiques i socials que defensa el partit, també hi haurà un compromís amb la unitat d'Espanya. "Això va a quedar clar en totes les propostes de pacte que posem sobre a taula, i ja veurem si el PP i el PSOE estan per la feina: uns més pel tema de la regeneració i uns altres més pel tema de l'estructura de l'Estat", ha indicat.



Preguntat sobre si Cs acceptaria els vots de Vox per governar comunitats o municipis després de les eleccions de maig, Villegas ha respost que no es tracta d'acceptar o no els suports del partit d'Abascal i que el millor exemple és Andalusia, on Cs està treballant per tancar un acord "centrat" amb el PP davant el qual Vox, igual que la resta de partits, haurà de decidir si permet que el projecte tiri endavant o el bloqueja.

Sobre si Vox és pitjor que Libertas, el partit d'extrema dreta amb el que Ciutadans es va aliar a les eleccions europees de 2009, Villegas ha recordat que en el seu dia el seu partit ja va assumir "l'error polític" que va suposar aquest acord, i que Vox ha de decidir quina és la seva posició respecte a Europa.

"Els socis que tenen fins ara no coincideixen amb la idea d'Europa que nosaltres volem", ha dit Villegas, en al·lusió al Front Nacional francès de Marine Le Pen amb qui s'emmiralla Vox. I ha afegit que Ciutadans és "més d'arribar a acords per a una llista de europees amb Emmanuel Macron i amb els liberals europeus que de fer-se fotos amb Le Pen i aquells que estan en contra d'Europa. "Aquesta és una de les diferències clares amb Vox", ha afirmat.