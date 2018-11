Cs forçarà un ple sobre el 6 i el 7 de setembre del 2017 "perquè els secessionistes demanin perdó"

El ple del Parlament dels dies 6 i 7 de setembre del 2017 va evidenciar la divisió pràcticament irreconciliable entre els grups independentistes i unionistes de la cambra catalana. JxSí i la CUP van aprovar les lleis de desconnexió per impulsar el referèndum -convocat el dia 6 al mateix Parlament- mentre l'unionisme abandonava l'hemicicle per negar-se a validar aquella votació. Després de més d'un any i de reclamar insistentment que es parli "de les coses que preocupen els catalans", Ciutadans considera que cal reobrir el que va passar aquells dies i aquest dimarts ha anunciat que forçarà la convocatòria d'un ple monogràfic sobre el 6 i 7 de setembre perquè "els secessionistes demanin perdó".

Ho ha explicat el portaveu a la cambra, Carlos Carrizosa, argumentant que no se n'ha parlat "en profunditat" i que, amb l'imminent inici del judici contra els líders independentistes, "és un tema d'actualitat i pertinent políticament i parlamentàriament". Els 36 diputats del partit taronja són suficients per forçar el ple, tot i que és el president del Parlament, Roger Torrent, el responsable de fixar la data. Ciutadans vol que se celebri abans d'acabar l'any i insisteix que en aquell ple del 2017 es va perpetrar "el cop a la democràcia".

Aquest dimarts, Carrizosa també ha explicat que Ciutadans ha portat a la fiscalia el cas d'Independent Diplomat, el lobi americà que va contractar el Govern durant els últims anys del govern d'Artur Mas. Segons el portaveu taronja, ni Raül Romeva ni Ernest Maragall ni ara Alfred Bosch, com a responsables d'Exteriors de la Generalitat, els han facilitat mai els treballs que va fer aquell lobi pel Govern. Carrizosa està convençut que, en tractar-se de feines encarregades el 2014 i el 2015 pel Diplocat, "tenien a veure amb la consulta del 9-N". "I, com diu la fiscalia en l'escrit d'acusació per l'1-O, allà se situa el començament del pla preconcebut per declarar la independència".