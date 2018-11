Cs insisteix en el tall electoral del 3% per treure del Congrés els partits independentistes

El líder de Cs, Albert Rivera, ha insistit aquest dijous a reobrir el debat perquè el tall electoral se situï al 3% i, d'aquesta manera, ha manifestat que "els que volen liquidar Espanya no estarien representats al Congrés". Rivera vol que s'imposi per llei aquest tall electoral perquè les formacions independentistes només puguin estar representades al Senat, i no al Congrés perquè "no tenen vots a Espanya".

Aquest debat arriba, un altre cop, després de la tensió que es va viure aquest dimecres al Congrés de Diputats entre el diputat d'ERC Gabriel Rufián i el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell. I, posteriorment, l'acusació de Borrell al diputat d'ERC, Jordi Salvador, sobre una presumpta escopinada que en les imatges recollides de la cambra del Congrés no es veu. Rivera ha criticat que "el PSOE vota en contra" d'aquesta proposta de la formació taronja i, després, "es queixa de l'espectacle".

Rivera, a més, ha criticat l'actuació d'ahir del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per "treure ferro a la situació". Rivera ha acusat Sánchez de posar-se al costat dels que "escupen cada dia a la Constitució" en comptes d'estar al costat del ministre Borrell. "Per seguir a la Moncloa és capaç de tot", ha asseverat el líder de la formació taronja.

Sobre les imatges que demostren que el diputat d'ERC Jordi Salvador no va escopir a Borrell, Rivera ha manifestat que no té "el VAR, ni l'ull de falcó", però que es tracta d'un "debat simbòlic", ja que, a parer seu, "de manera figurada o física, ells escupen cada dia a la Constitució".

El líder de Cs, en roda de premsa, ha valorat també la decisió de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, de retirar les paraules 'colpista' i 'feixista' del 'Diari de Sessions' del Congrés. El líder de la formació taronja ha asseverat que respecta "les seves potestats" com a presidenta de la cambra baixa i que les utilitzi com cregui oportú. Malgrat això, ha criticat que s'ha fet "equidistància" amb els que volen "donar un cop d'Estat" i els que volen "defensar la democràcia".