Cs prepara un míting per l'Onze de Setembre a Barcelona

Ciutadans prepara un míting de cara a l'Onze de Setembre a Barcelona, segons informa Europa Press i ha confirmat l'ARA. Tot i que no se'n saben els detalls, la formació taronja vol celebrar un acte d'un format semblant al que ja va tenir lloc aquest dijous sota el lema 'Mai més', en el qual van recordar i denunciar els plens del 6 i 7 de setembre de l'any passat. Per a Cs, la Diada de Catalunya no és l'11 de setembre perquè consideren que només representa una part dels catalans –la independentista– i situen la festivitat el dia de Sant Jordi.

En aquest míting, està previst que hi participi la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, així com diputats i regidors del partit. A més, no es descarta que hi acudeixin les primeres espases de la formació a nivell estatal. A l'espera de saber la ubicació i l'hora de l'acte, podria coincidir amb la manifestació que s'espera multitudinària convocada per l'ANC a l'avinguda Diagonal de la capital catalana.

Mentrestant, la formació taronja continua amb la seva tasca d'oposició frontal tant a Catalunya com a l'Estat i aquest divendres Albert Rivera ha tornat a exigir a Pedro Sánchez que enviï el requeriment previ a l'aplicació del 155 a la Generalitat. Tanmateix, ha afirmat que el president del govern espanyol no té previst fer-ho "perquè necessita els escons dels independentistes" al Congrés. En una entrevista a TV3, marcada per l'enganxada amb la periodista Lídia Heredia pel paper dels mitjans públics catalans, el president de Cs ha negat que estigui plantejant un "155 preventiu" i ha admès que abans d'aplicar-lo caldria esperar que el president de la Generalitat, Quim Torra, "cometi" les suposades il·legalitats que "diu".

En aquest sentit, Rivera ha qualificat de "molt greu" que Torra "doni instruccions polítiques als Mossos d'Esquadra per saltar-se la llei" i que obri delegacions a l'exterior per treballar per la independència. També ha titllat de "vergonyoses" les declaracions del conseller d'Interior, Miquel Buch, quan aquest dijous va acusar implícitament Cs de generar tensió amb la polèmica dels llaços grocs. "Buch té un llaç groc a la porta de la conselleria d'Interior, és intolerable", ha manifestat Rivera. El titular d'Interior ha respost a TV3 a les crítiques: "S’ha de ser molt poc demòcrata per dir que des d’un govern escollit democràticament no es pot fer política", ha considerat, i ha insistit: "S'ha de ser un intolerant quan diu que un conseller no pot fer política".

La polèmica dels llaços grocs

Rivera ha insistit a reivindicar que "l'espai públic és de tots" i que no hi pot haver, segons ell, llaços grocs. "Com que és de tots no ha d'haver-hi símbols ideològics que excloguin una part de la societat", ha assenyalat. En ser preguntat per si "netejaria els milions de grafitis que hi ha per tot Espanya", ha contestat: "No, netejaria els símbols ideològics que hi ha a Catalunya".

El líder de Cs creu que no té cap responsabilitat en el clima de "tensió i confrontació" a Catalunya i ha assegurat que té la "consciència tranquil·la" perquè "qui defensa la llibertat sempre guanya". "Hem de defensar el respecte cap als altres, però tot l'aparell polític i oficial està treballant per separar Catalunya d'Espanya. No puc respectar qui se salta la llei", ha apuntat, i ha recordat que Puigdemont i Torra volen "atacar" i "liquidar" l'Estat.

'No' als pressupostos

A més, Rivera ha mostrat la seva disconformitat amb el pacte a què van arribar aquest dijous Sánchez i el líder de Podem, Pablo Iglesias, en relació als pressupostos generals de l'Estat. "Apujar els impostos no sempre porta a millorar l'economia. Si el que vam sentir ahir és veritat, no tindrà el suport de Cs", ha anotat.