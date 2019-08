Cs afirma estar "preparat" tant per anar a eleccions com per fer oposició a un govern del PSOE i Podem

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha assenyalat aquest dissabte que des del seu partit treballen per estar "preparats" tant per encarar noves eleccions com per estar a l'oposició si "hi ha una legislatura amb un govern Pedro Sánchez - Pablo Iglesias". A parer seu, són dos dirigents que "només discuteixen de cadires i de càrrecs".

"Pedro Sánchez segueix en el seu culebró de l'estiu amb el senyor Iglesias", ha valorat Villegas en declaracions als mitjans de comunicació, recollides per Europa Press, després d'assistir a l'acte homenatge a 'Els Coloraos' a Almeria. "[A Sánchez] no li importen les polítiques", ha etzibat. De fet, la possibilitat d'un govern de coalició amb la formació lila ha estat enterrada pel mateix president espanyol en funcions recentment, al·legant desconfiança en el líder de Podem.

El dirigent de Cs ha indicat que el seu partit segueix introduint propostes al Congrés per poder discutir-se si finalment es forma govern a Espanya, si bé s'ha queixat que es fa difícil treballar a la cambra baixa perquè el Congrés està "clausurat" –a l'estiu s'atura l'activitat i només treballa la diputació permanent.

Villegas: "A Cs estem treballant per estar preparats per a qualsevol dels escenaris"

No obstant això, ha apuntat que el seu partit també es prepara davant d'un "possible escenari" electoral, per al qual encara no ha aclarit si es repetirien llistes o se'n confeccionarien de noves, en cas que les negociacions del PSOE acabin en un "fracàs" i no es produeixi un pacte amb Podem. "Ho veurem en les pròximes setmanes, però en tot cas a Cs estem treballant per estar preparats per a qualsevol dels escenaris", ha insistit.

De cara a la pròxima ronda de contactes que farà el president en funcions, Villegas ha reiterat l'oposició de Ciutadans al candidat del PSOE. "Sánchez no comptarà amb un vot a favor ni amb una abstenció", ha dit, i ha afegit que la visió del socialista és "totalment diferent i antagònica" a la del partit taronja.

"La manera d'actuar de Cs, quan té responsabilitat d'arribar a acords de govern, contrasta clarament amb la del senyor Sánchez", ha valorat Villegas, que ha descrit com un "espectacle" el procés de negociació entre socialistes i dirigents de Podem. "Els mouen interessos particulars", ha conclòs.