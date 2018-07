Cs demana que es rebutgin les delegacions de vot al ple i Torrent respon que no ha rebut cap notificació de suspensió

La sessió plenària d'aquest dimecres ha tornat a començar amb polèmica. El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha demanat la paraula just després que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi donat el tret de sortida del ple. El dirigent constitucionalista ha reclamat a Torrent que rebutgi les delegacions de vot dels diputats presos i a l'exterior, entenent que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Jordi Sànchez ja estan suspesos com a diputats. Torrent ha respost que el Parlament no ha rebut la notificació de la suspensió de cap electe. Finalment, Carrizosa ha reclamat als secretaris de la mesa que facin constar que el president de la cambra ha acceptat les votacions dels diputats presos i a l'exterior, tot i que Cs s'hi hagi oposat.

El grup parlamentari majoritari entén que els sis diputats presos i a l'exterior ja estan suspesos com a diputats, després que la interlocutòria del Tribunal Suprem desestimés "íntegrament" els seus recursos d'apel·lació contra l'ordre de processament per delictes de rebel·lió. A més, Cs va registrar el 27 de juny un escrit a la secretaria general del Parlament i a l'Oïdoria de Comptes en què sol·licita que se suspenguin de manera immediata els diputats implicats. Tot i això, el jutge del Suprem Pablo Llarena encara ha de publicar la interlocutòria per suspendre –ja definitivament– els sis diputats de les seves funcions, en virtut de l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal.

Puigdemont, Turull, Rull i Sànchez han delegat els seus vots al portaveu de JxCat, Albert Batet. Junqueras i Romeva ho han fet en Sergi Sabrià, portaveu d'ERC, així com Najat Driouech, de baixa per maternitat. En acabar l'última intervenció de Carrizosa el ple ha continuat amb la primera interpel·lació al Govern.