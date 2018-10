Cs registrarà una petició de ple monogràfic com a contraproposta a la cimera de Torra

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha avançat avui que el seu grup parlamentari registrarà aquest divendres una petició de ple monogràfic per parlar del futur de Catalunya com a contraproposta a la cimera que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat per al 16 de novembre. En una entrevista a SER Catalunya, Arrimadas ha retret a Torra que intenti "buidar de contingut" la cambra catalana i ha preguntat: "Per què tenen por de fer aquest debat?" "¿Vol debatre Torra sobre el futur de Catalunya amb els partits del Parlament? Perfecte, fem-ho al Parlament. D'aquesta manera, segons ha defensat Arrimadas, els ciutadans podran seguir amb transparència els debats.

Un any després del 27-O, Arrimadas assegura que té la "consciència tranquil·la" perquè va intentar en públic i en privat convèncer Carles Puigdemont perquè convoqués eleccions. Segons la líder de la formació taronja a Catalunya, Puigdemont es va sentir "absolutament desbordat" per les crítiques de traïdor i "botifler" de les files independentistes i ha qualificat "d'excuses" els arguments de Puigdemont per descartar eleccions i fer una "irresponsabilitat absoluta". "La pressió va poder amb ell", ha conclòs.

D'altra banda, Arrimadas ha criticat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi traspassat "totes les línies vermelles" i ha posat d'exemple que ha passat de dir que Torra era "el Le Pen de la política espanyola" a dir que s'ha de parlar amb ell per als pressupostos. Uns canvis que ha qualificat de "molt greus". Preguntada per si creu que es pot acusar els líders independentistes de rebel·lió per l'1-O, Arrimadas no s'ha volgut pronunciar argumentant que els polítics han de ser curosos perquè formen part del poder legislatiu i no judicial. En aquest sentit, s'ha limitat a afegir que respectarà la decisió judicial i ha advertit que seria "molt greu" per a la democràcia que el govern espanyol "intenti fer pressió a fiscalia o a jutges per una resolució o una altra".