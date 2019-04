Cs titlla la resta de partits de “plaga” amb la qual cal “acabar”

“Ciutadans acabarà amb la plaga que suposa el tripartit a la Comunitat Valenciana”. Aquest és el lema que el candidat de la formació taronja a la presidència de la Generalitat, Toni Cantó, ha triat per a la campanya electoral que ha de concloure el 28 d’abril amb l’elecció d’un nou cap del Consell. Un missatge que Cs ha difós en un vídeo en el qual titlla el president, Ximo Puig, de pugó; la vicepresidenta, Mónica Oltra, de mosca tse-tse; el conseller d’Educació, Vicent Marzà, de cigala; l’alcalde de València, Joan Ribó, d’escarabat, i l’expresident català Carles Puigdemont, de cuc.

En el vídeo, els dirigents del PSPV i Compromís apareixen representats com insectes en una falla que Cs ha anunciat que ha d’acompanyar Cantó a cada municipi que visiti durant la campanya. L’objectiu, segons el candidat, és “aprofitar l’art i la creativitat per fer saber als valencians que Cs és l’alternativa al tripartit. El Botànic resta llibertats i serveis bàsics, frena el creixement econòmic i ha parasitat l’administració amb endolls”.

La iniciativa va generar moltes crítiques i peticions perquè el vídeo sigui retirat, com la que va formular el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, que va qualificar la campanya d’“indecència impròpia de demòcrates”. “Insultar, calumniar i denigrar els adversaris polítics no és el camí”, va assegurar el dirigent de Compromís, que va reclamar a Albert Rivera que “retire esta campanya que trenca la sana convivència i civisme entre valencians”. Una sol·licitud que fins ara Ciutadans no ha atès. Mentrestant, el vídeo continua acumulant reproduccions. En només tres dies ja en suma 51.000.