Cs trenca la unitat d'acció amb el PP en el combat als comptes de Sánchez

Ciutadans ha decidit deixar de fer la pinça amb el PP contra els pressupostos de Pedro Sánchez. El partit d'Albert Rivera mantenia bloquejada a la mesa del Congrés la modificació de la llei d'estabilitat proposada pel PSOE per eliminar la capacitat de veto al sostre de despesa que té el Senat, on el PP té majoria absoluta. I ara ha decidit aixecar aquest bloqueig, segons han avançat 'El Independiente' i 'El Mundo' aquest dilluns, que citen fonts del partit. La formació taronja havia sol·licitat, juntament amb el PP, diverses ampliacions del termini de presentació d'esmenes a la totalitat, una estratègia de filibusterisme parlamentari habitual a la mesa del Congrés, on els dos partits de dretes tenen majoria. Ara, però, ja no en demanaran més, fet que iniciarà la tramitació de la norma, per a la qual el PSOE ja té els suports tancats dels independentistes catalans, de Podem i del PNB.

Fonts de Ciutadans, però, han matisat després que tot i que és cert que han deixat de demanar pròrrogues al temps d'esmena a la totalitat, ara la llei entra en una fase d'esmenes parcials, que tampoc té un calendari màxim, i com que rebutgen que es tramiti de manera urgent no compten que la llei s'aprovi abans de l'estiu de l'any que ve.

Previsiblement, doncs, la norma serà aprovada per la mateixa majoria que va votar la moció de censura que va desallotjar Mariano Rajoy de la Moncloa, però no arribarà a temps per a l'aprovació dels pressupostos. Amb l'actual llei, el Senat té capacitat per vetar els objectius de dèficit, i això no permet a Sánchez elaborar els pressupostos amb el marge addicional de cinc dècimes donat per la Comissió Europea per a l'any que ve. Això impacta en 1.200 milions d'euros el pressupost general de l'Estat, i és especialment lesiu per a les comunitats autònomes, que l'any que ve podran gastar 2.400 milions menys per complir l'objectiu de dèficit.