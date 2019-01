Cs i el PSC reclamen al Govern que vagi al ple del 6 i 7 de febrer tot i la vaga pel judici

Pressió de Ciutadans i el PSC al Govern perquè aclareixi si la setmana que ve anirà al ple del Parlament encara que pugui coincidir amb la vaga per l'inici del judici de l'1-O. El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha avisat aquest dimarts que "els diputats i els membres del Govern tenen l'obligació d'assistir als plens del Parlament del pròxim 6 i 7 de febrer". "No sotmetre's a les sessions de control per anar a un judici no té empara legal", ha afirmat el diputat taronja, que ha afegit que, si això es produís, l'independentisme "tornaria a fer servir el Parlament de caixa de ressonància de les seves reivindicacions 'processistes' tenint els catalans i les seves institucions d'ostatges". Carrizosa ha afegit que el seu grup "no deixarà que es boicotegi el ple" per la vaga general, que compta amb el suport dels partits independentistes, l'ANC i Òmnium.

Al seu torn, la portaveu del PSC a la cambra catalana, Eva Granados, ha dit que ha preguntat a JxCat per aquesta qüestió en la reunió de la junta de portaveus però que la resposta dels independentistes "ha estat el silenci". "Esperem que se celebri el ple ordinari que hem decidit a la junta de portaveus", ha afirmat Granados.

Pel que fa a la vaga preconvocada per la Intersindical, tant Cs com el PSC han coincidit que no donaran suport a una crida feta per un "sindicat minoritari" que "assegura que convoca una vaga per polítiques laborals, però que ho fa pels judicis" de l'1-O.

El PSC interpel·la tots els partits a assistir a la taula de diàleg

Més enllà del ple de la setmana que ve, Granados també ha parlat sobre la reunió de la taula de diàleg prevista per a aquest divendres. "Interpel·lem tots els grups parlamentaris, incloent-hi els subgrups del PP i la CUP, a seure a la taula de diàleg de divendres vinent", ha dit en roda de premsa la portaveu del PSC, que espera que el president Quim Torra "faci el possible perquè la reunió es produeixi". En canvi, Carrizosa ha afirmat que no assistirà a la taula de diàleg, ja que "Ciutadans fa política al Parlament" i no en "un invent d'aquests de Torra".

Cs demana que es condemni l'"agressió feixista" a un regidor del seu partit

El portaveu de Ciutadans també ha lamentat que no s'hagi arribat a un acord per emetre un text firmat per tots els grups parlamentaris que condemni l'agressió que va rebre un regidor de Ciutadans dissabte passat a Torroella de Montgrí. Carrizosa ha explicat que el text que ells han presentat a la resta de formacions deia que es "condemnava l'agressió feixista" i que el PSC i els comuns han demanat que es retirés la paraula "feixista", però que JxCat i ERC, tot i mostrar la seva condemna de forma personal, s'han negat a firmar el text. Segons el diputat taronja, "la CUP s'ha aixecat de la taula i ha marxat" perquè "donen suport a aquestes agressions als qui no pensen com ells". "D'ara endavant, qui no condemni la violència en serà còmplice", ha afirmat Carrizosa.

El PSC sí que ha condemnat públicament l'"atac". "Una agressió a un representant polític és molt greu", ha dit Granados, que ha remarcat que s'ha d'arribar a un consens per condemnar les "agressions que hi està havent" a Catalunya, fent referència a l'atac al centre LGTBI de Barcelona, les "agressions a seus de partits polítics o les punxades de rodes a cotxes".