Cuevillas creu que la Fiscalia no retirarà les acusacions de rebel·lió "per pressions de la dreta"

L'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha afirmat aquest diumenge que creu que el govern espanyol i la Fiscalia acceptarien retirar les acusacions de rebel·lió contra els presos independentistes però que no ho faran "per pressions de la dreta".

"El Ministeri de Justícia, que està en sintonia amb la fiscal general, seria partidari de retirar els càrrecs. Però també deien que no assumirien la defensa de Llarena i no han pogut resistir les pressions dels partits de dreta. Serà difícil que retirin les acusacions", ha explicat en una entrevista a RAC 1 recollida per Europa Press.

En relació a la demanda contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena interposada per Puigdemont i tres dels seus exconsellers, Cuevillas confia que s'admeti a tràmit i ha assegurat que, tot i que és un tema difícil, això no vol dir que no confiïn en guanyar-lo. I ha afegit: "Quan ens movem en el terreny de l'honor sempre són temes difícils. Són temes molt subjectius".

Ha afirmat que "té tota la lògica" que Llarena no es presenti a la vista de dimarts, de la mateixa manera que tampoc ho faran cap dels demandants, ja que és un vista de caràcter processal preliminar per regular el calendari de les actuacions.

Segons Cuevillas, la polèmica respecte a l'error en la traducció de la demanda s'ha magnificat, i ho atribueix a un error que "no té més importància".

Respecte al judici dels encausats per l'1-O, l'advocat de Puigdemont ha afirmat que el Tribunal Suprem encara no té clar si serà al novembre o al gener: "Al Suprem volen evitar que el judici coincideixi amb la precampanya de les municipals i les europees, però també saben que és difícil tancar-lo abans que acabi l'any".

Ha reconegut que serà un "tardor calenta" perquè es tracta d'un moment excepcional, i ha dit que el problema de base és que l'Estat no té un instrument jurídic per combatre una declaració d'independència pacífica i que estan disposats a manipular l'Estat de dret: "Mentre això duri tindrem una tardor, un hivern i una primavera calenta".