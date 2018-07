Cuevillas recorda a Llarena que "té l'obligació" de perseguir tots els delictes dels polítics a l'estranger

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha recordat aquest divendres al matí al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena que "té l'obligació de perseguir" els polítics catalans a l'estranger si els manté "imputats per delictes tan greus" com el de rebel·lió. "Som a l'espai europeu, si un jutge alemany diu que 'no' a un delicte, se'l persegueix per l'altre, igual que passaria entre un jutjat de Barcelona i un de Madrid", ha afegit.

En una entrevista a l'ACN, Alonso-Cuevillas ha intentat explicar les possibles conseqüències de la retirada de les euroordres contra tots els polítics a l'estranger, malgrat que admet que les previsions en una "causa política, no jurídica", són molt difícils perquè no n'hi ha precedents. Així, per exemple, creu que una sentència absolutòria pel delicte de rebel·lió contra els polítics empresonats podria afectar els exiliats. Si la sentència absolutòria dictaminés que no ha hi ha hagut el delicte de rebel·lió, Puigdemont, Comín, Serret, Puig, Ponsatí i Rovira podrien tornar quan hagués prescrit el delicte de malversació de fons públics, que poden ser uns 10 anys. Si, en canvi, l'absolució per rebel·lió dictamina que els polítics empresonats no van participar en la rebel·lió, però que el delicte podria existir igualment per als processats a l'exili, aleshores aquests haurien d'esperar que el delicte prescrigués d'aquí a 20 anys abans de poder tornar a l'estat espanyol.

En tot cas, Cuevillas explica que Puigdemont es podrà moure per diversos països, tot i que l'euroordre es pot reactivar tècnicament en qualsevol moment i, per tant, hi ha riscos. Però no s'atreveix a dir quins països són els més arriscats, perquè els càlculs que va fer la justícia espanyola per detenir-lo a Alemanya van ser "erronis". El que sí que ha assegurat és que no deixaran que Puigdemont vagi a un consolat o ambaixada espanyola a renovar el DNI o el passaport. Sí que ha confirmat que anirà a Waterloo (Bèlgica) a "reprendre els plans tallats per la seva detenció".

Sobre la suspensió dels diputats processats per rebel·lió, Cuevillas ha dit que hi ha diversos elements que contradirien la decisió de Llarena. Segons el lletrat, l'article 384bis de la llei d'enjudiciament criminal és una norma general per suspendre funcionaris i càrrecs públics, però els parlamentaris tenen una norma especial, el reglament del Parlament, que forma part de l'anomenat "bloc de constitucionalitat", les lleis fonamentals que regulen el funcionament democràtic. Per això, en el cas dels diputats caldria aplicar el reglament del Parlament, i no pas la llei esmentada, un reglament que no preveu la suspensió automàtica si no que primer cal aprovar-la en una votació.

Igualment, recorda que la interlocutòria en què Llarena dictava la suspensió no era totalment ferma, perquè els exconsellers Comín i Serret la poden recórrer, com ja han fet, i per tant encara hi ha la possibilitat que la sala penal del Suprem anul·li la resolució del magistrat instructor. Finalment, recorda que Puigdemont no és a la presó, està plenament localitzat i des d'aquest dimecres ja no té cap ordre internacional de captura.