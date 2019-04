Cuevillas diu que "acceptar les suspensions com va fer la mesa" amb els vots d'ERC i el PSC és un "acte de rendició"

Després que el Parlament hagi acceptat davant del Tribunal Constitucional que el rebuig de les suspensions al ple va ser una "mera declaració de voluntat política" en resposta al recurs de Carles Puigdemont, l'advocat de l'expresident ha assegurat a Twitter que "acceptar la suspensió, com va fer la majoria de la mesa [amb els vots d'ERC i el PSC]" és un "acte de rendició per més jocs semàntics que s'hi vulguin fer, que, per cert, recorden als barrocs raonaments de les pròpies interlocutòries del Tribunal Suprem" –en al·lusió a les al·legacions dels serveis jurídics del Parlament.

Acceptar la suspensió, com va fer la majoria de la Mesa, en contra del que havia acordat el Ple, és un acte de rendició



Per més jocs semàntics que s’hi vulguin fer, que, per cert, recorden els barrocs raonaments de les pròpies interlocutòries del Tribunal Suprem — Jaume Alonso-Cuevillas (JACS) (@cuevillasjacs) 3 de abril de 2019

Puigdemont va interposar fa uns mesos un recurs d'empara contra l'acord de la mesa de la cambra catalana que deixava sense efecte la seva delegació de vot. A parer seu, aquesta decisió era contrària al que havia dit el ple al rebutjar la suspensió dels diputats. Tanmateix, en les al·legacions presentades per part de la cambra davant el Tribunal Constitucional, els serveis jurídics asseguren que malgrat el pronunciament polític, a la pràctica es van acceptar les suspensions. I ho argumenten, precisament, pel mecanisme aprovat pel ple en què s'habilitava els diputats suspesos a designat substituts "mentre durés la situació jurídica actual".

Cuevillas carrega contra el Parlament per utilitzar un argument que considera que va en contra de la defensa de l'expresidenta de la cambra Carme Forcadell. Els serveis jurídics citen la jurisprudència del Tribunal Constitucional en què es faculta la mesa a inadmetre les qüestions manifestament inconstitucionals. Un argument que ha utilitzat l'acusació al Tribunal Suprem en contra de Forcadell.

Les al·legacions del Parlament oposant-se al recurs d’empara del President @KRLS contra la decisió de la Mesa de suspendre’l com a Diputat (malgrat que el Ple havia decidit el contrari), demostren que calia interposar el recurs sí o sí pic.twitter.com/63raXsR3Gk — Jaume Alonso-Cuevillas (JACS) (@cuevillasjacs) 3 de abril de 2019

També el portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, ha criticat les al·legacions dels serveis jurídics. "JxCat no acceptem les suspensions", ha etzibat, tot i que des que es van dictar els seus diputats han deixat de percebre el sou (no l'han volgut reclamar).