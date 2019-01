Cuevillas proposa a la comissió de justícia del Congrés que no es limitin els delictes que es poden indultar

L'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha comparegut com a expert en la comissió de justícia del Congrés de Diputats que estudia la reforma de la llei de l'indult, que data del 1870 i que només es va modificar una vegada el 1988.



Davant les propostes d'alguns partits, que demanen restringir la concessió d'aquesta mesura de gràcia, Cuevillas ha proposat que no es limitin els delictes que es poden indultar. El PP, de fet, vol que l'executiu espanyol no pugui perdonar part o tota la pena a condemnats per sedició o rebel·lió, amb la mirada fixada en el judici de l'1-O.

En canvi, l'advocat sí que considera que seria bo introduir mesures per fomentar la transparència i que la comissió de justícia tingués més informació sobre els indults concedits per l'executiu.