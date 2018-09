Cunillera avisa que l'Estat recorrerà la reobertura de les delegacions "si incompleixen la llei"

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha advertit avui que si el govern espanyol recorre la reobertura de les ambaixades catalanes a l'estranger és perquè "ha d'estar atent perquè la llei es compleixi". Cunillera ho ha dit després que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, hagi anunciat la decisió de l'executiu de Pedro Sánchez de tancar les que no actuïn en aquest sentit. Cunillera ha remarcat que "l'exercici de compliment de la llei marca l'actuació de qualsevol govern" i ha recordat que les delegacions de les comunitats autònomes han de servir per representar els seus interessos en àmbits internacionals.

"Si els requisits es corresponen estrictament amb allò que marca la llei no hi ha d'haver cap problema, i si no es compleixen ho dirà el jutge", ha sentenciat. Cunillera ha fet aquestes declaracions després de participar a la Junta de Seguretat Local de Badalona. En resposta a si aquesta mesura afavorirà al diàleg i la distensió a Catalunya, Cunillera ha advertit que "el diàleg no es pot fer mai sense el respecte per la llei".

En aquesta línia ha reiterat que "les delegacions que tenen les comunitats són per representar els seus interessos en àmbits internacionals" i ha considerat que "si el que fan es correspon amb allò que marca estrictament la llei no ha de ser cap problema, però si hi ha un problema algú ho haurà de dir".