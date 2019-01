Cuixart: "Al judici seré la veu d'una societat que mai renunciarà a la llibertat"

459 dies després d'entrar a la presó, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se sent fort per afrontar un judici en què vol ser portaveu "d'una societat que mai renunciarà a la llibertat, que defensa la desobediència civil quan es vulneren els drets fonamentals en nom de la indissoluble unitat d'Espanya". Aquest és un dels missatges que Cuixart ha escrit des de la presó de Lledoners i que ha traslladat als participants en els actes d'inici de la campanya 'Judici a la democràcia' amb què Òmnium vol denunciar el procés judicial que començarà al Tribunal Suprem, previsiblement, el 5 de febrer.

En la carta, llegida per Lluís Llach, Cuixart ha cridat a veure el judici com una oportunitat: "És el millor altaveu de la nostra lluita pacífica per l'autodeterminació i la independència de Catalunya". I el seu paper defensant la causa de l'1-O dins del Suprem ha demanat que estigui acompanyat, a fora, pel carrer: "En un estat d'excepció encobert, la nostra resposta ha de ser excepcional. El veredicte del carrer ha de ser inapel·lable".

El president d'Òmnium ha relligat la repressió que pateixen ell i els altres presos i exiliats amb les diferents lluites per la llibertat que s'han viscut a Catalunya i a l'Estat, de les quals Òmnium ha fet bandera en altres campanyes. "Som hereus de milers de lluitadors republicans i antifranquistes que, en circumstàncies molt més dures, sempre, sempre, sempre van mantenir la dignitat". Cuixart, que assumeix que li pertoca una "responsabilitat històrica", ha dit que la possible condemna que sorgeixi del Tribunal Suprem no l'espanta: "La nostra prioritat no és sortir de la presó sinó la resolució del conflicte".