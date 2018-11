260x366 Cuixart: "Necessitem que es consolidin nous lideratges i es complementin amb els existents" Cuixart: "Necessitem que es consolidin nous lideratges i es complementin amb els existents"

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, adverteix que és necessari "que es consolidin nous lideratges i es complementin amb els existents" i assegura que "la presó no pot ser un límit a cap tipus d'estratègia ni de negociació". Per aquest motiu, considera que "la unitat del sobiranisme va més enllà de les sigles dels partits polítics". "Qui interpreti el sobiranisme com un gran bloc monolític s'equivoca, i molt. El que cal exigir als polítics, també als nostres, és coherència: que pensin bé el que prometen i que facin el que prometin", assenyala en una entrevista a 'El Periódico'.

El màxim representant de l'entitat subratlla que Òmnium no deixarà "mai" d'exigir unitat estratègica davant les discrepàncies entre els partits independentistes, però afegeix que tenen el focus posat en el "llarg termini" i en l'enfortiment del sentiment de pertinença col·lectiva. Després de remarcar que "l'objectiu de la repressió és la divisió i generar por", Cuixart deixa clar que l'única alternativa "seriosa" és la República.

Cuixart opina que el referèndum pactat "és una opció, però no l'única", i en aquest sentit reitera que la desobediència "civil i pacífica" és una eina a la qual no es pot renunciar, i si bé admet que els actes d'aquest tipus de desobediència "exigeixen acceptar les conseqüències" subratlla que en cap cas comporten penes de presó, i recorda que el Tribunal Constitucional ho ha dit "en nombroses" sentències. Cuixart també diu que l'Estat "encara avui és incapaç" d'oferir una proposta "constructiva" com a alternativa a l'independentisme. I es refereix, també, a l'opció que sí que ha saltat a l'escena pública de tornar a fer una reforma estatutària. "Dir a la població que comencem de nou aquell periple de fa més de dotze anys és una manca de respecte total i ignorar la situació actual", diu.

Finalment, sobre el seu procediment judicial, Cuixart no creu que surti aviat de la presó, i pensa que "tampoc resoldria res". I afegeix que el judici oral "ha de ser una palanca de transformació democràtica per superar el règim del 78". Per això afirma que "no hi ha cap espai" per a cap pacte amb la Fiscalia. "Això ja no és una causa individual, és col·lectiva. I assumeixo les conseqüències amb tanta modèstia com determinació", conclou.