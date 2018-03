Cuixart agraeix a Guardiola el suport als presos polítics en un article a 'The Guardian'

Jordi Cuixart agraeix a Pep Guardiola les mostres de suport als presos polítics portant el llaç groc que li ha costat una sanció de la federació anglesa. Ho ha dit en un article a 'The Guardian' en què considera que "no només tots els presos polítics sinó totes les persones del món haurien d'apreciar el seu lideratge moral" i assegura que Guardiola "ens fa millors com a societat".

El president d'Òmnium diu que els arguments de la federació anglesa són "equivocats", perquè el llaç groc no és un símbol polític ni a favor d'una Catalunya independent sinó "un símbol de solidaritat amb la gent que ha sigut empresonada injustament". "Comparar el llaç groc amb símbols com l'esvàstica mostra una clara falta d'informació de la situació a Espanya", escriu.

Cuixart denuncia que porta 144 dies a la presó i que la seva dona i el seu fill de deu mesos han hagut de fer 27.000 quilòmetres en viatges des de Barcelona a la presó de Soto del Real per veure'l. El president d'Òmnium cita declaracions d'Ada Colau en defensa de la llibertat dels presos polítics, els informes d'Amnistia Internacional que diuen que la causa per sedició i rebel·lió és "excessiva" i diversos experts en drets humans. També explica que han portat el cas al grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides per denunciar que l'empresonament dels presos polítics per part del govern espanyol és il·legal i que viola el seu "dret a la llibertat d'associació i d'expressió, el dret a l'opinió política i a la participació en la vida pública i el dret a un judici just".

"Proclamem la nostra innocència i el nostre estatus com a presos de consciència, i esperem amb impaciència el dia en què no s'hagi de portar el llaç groc enlloc", conclou.