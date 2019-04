Cuixart: "Tenim una dreta cada cop més extrema que competeix amb el feixisme i un PSOE incapaç de combatre'l"

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha considerat que "davant hi ha una dreta cada cop més extrema que competeix amb el feixisme i un PSOE acomplexat incapaç de combatre'l". En una carta dirigida als socis de l'entitat, Cuixart defensa que el 28-A cada vot serà imprescindible per enfortir els drets, les llibertats i l'autodeterminació. I lamenta que les eleccions espanyoles estan marcades per "l'anticatalanisme visceral".

Cuixart també es refereix al judici de l'1-O com un "judici polític d'Estat" i assegura que "sota l'aparença d'imparcialitat i justícia, està perfectament orquestrat per consolidar una doctrina judicial". "L'Estat deshumanitza i converteix les víctimes en botxins per justificar la violència policial", escriu en la carta.

Tot i afirmar que el judici "qüestiona sistemàticament l'exercici de drets fonamentals", Cuixart diu que no li fa sentir odi, sinó al contrari perquè "l’absurd absolut només es pot vèncer des de la coherència més desacomplexada".

I defensa l'1-O com un "exercici col·lectiu de disciplina noviolenta". "Al cor d’aquest Judici a la Democràcia hi trobem la voluntat d’il·legalitzar l’acció política i la desobediència civil, una eina històrica de transformació social", afegeix.