Cuixart explica davant del jutge que només és possible un referèndum si el convoca el govern espanyol

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va dir davant del jutge que un referèndum que sigui efectiu només és possible si el convoca el govern espanyol. "Un referèndum a Catalunya només el convocarà el govern d'Espanya, ho hem de tenir tots clar, no hi ha una altra manera de celebrar un referèndum a Catalunya", va dir Cuixart davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena durant la seva declaració de l'11 de gener per demanar la seva llibertat, a la qual ha tingut accés 'La Vanguardia'.

Cuixart també va admetre que l'1-O va ser "un acte simbòlic" que havia de servir per forçar l'estat espanyol a pactar un referèndum per a Catalunya. "Això va ser un enèsim intent de voler forçar una negociació amb l'Estat i que a la vista dels esdeveniments no va resultar del tot encertada", va indicar el president d'Òmnium. De fet, Cuixart va explicar que l'1-O havia d'assemblar-se a la consulta del 9-N: "Estàvem convençuts que l'1 d'octubre sería un 9-N".

I va afegir: "Sempre he pensat que l'1 d'octubre era un acte simbòlic, i no vull menysprear ningú, per forçar un referèndum convocat pel govern espanyol o pactat amb el Govern". El president d'Òmnium també va explicar que actualment "molt poca gent ja creu que el resultat portava Catalunya a la indepedència". Cuixart va qualificar les càrregues policials de l'1-O de "desproporcionades" i va admetre que si ho hagués sabut, haurien dit "que no es participés, l'1 d'octubre".

Sobre les mobilitzacions del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia, el president de l'entitat cultural va explicar, però, que ningú els va avisar que estaven cometent una "il·legalitat". "No compensa fer una il·legalitat a canvi d'estar a la presó, no ho hauria fet", va dir Cuixart.