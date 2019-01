Cuixart impugna imatges que la Fiscalia aporta com a prova al Suprem perquè estan "manipulades"

“Imatges de la protesta davant la conselleria d’Economia de Barcelona”. Aquest és el text que apareix sobreimprès en un vídeo que la fiscalia ha aportat com a prova al Tribunal Suprem en el judici de l’1-O. Les imatges mostren diversos moments de les mobilitzacions del 20-S, per les quals Jordi Cuixart i Jordi Sànchez estan acusats de rebel·lió, però la defensa del president d’Òmnium Cultural, liderada per l’advocada Marina Roigm, les ha impugnat perquè, segons argumenta, estan “manipulades”.

Fonts de l’entitat sobiranista expliquen que, malgrat l’anunciat del vídeo, aquest intercala imatges davant la seu del departament amb altres de l’operatiu policial que hi havia aquell mateix dia davant la seu de la CUP. Un fet que, al parer de la defensa de Cuixart, té per objectiu “reforçar el relat de falsa violència”. Aquest relat és el que utilitza el ministeri públic per justificar que els Jordis van ser “promotors i directors” d’un acte de rebel·lió, motiu pel qual els demana penes de 17 anys de presó.

“Menteixen. En cada escrit. En cada prova. En cada declaració. Per això desemmascararem la seva farsa”, ha reaccionat el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, en relació al vídeo de la Fiscalia. La defensa de Cuixart confia que la seva petició sigui atesa i les imatges no puguin ser utilitzades com a prova en el judici que començarà en les properes setmanes.Un judici en què l’entitat sobiranista denuncia que es jutjarà la democràcia.